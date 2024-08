IND vs SL: 'किस्मत का खेल बाबू भैया ', 05 रन, 18 बॉल ! टाई हुए मैच में हुआ ऐसा अनोखा संयोग, यकीन करना हो रहा मुश्किल

Charith Asalanka: श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में कुछ ऐसा हुआ था जिसको लेकर दुनिया बात कर रही थी. दरअसल, तीसरे टी-20 मैच में भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव आखिरी ओवर गेंदबाजी करने आए थे और भारत को जीत दिला दी थी. वहीं, अब श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे (IND vs SL 1st ODI) मैच में श्रीलंकई कप्तान चारिथ असलंका ने करिश्माई गेंदबाजी कर मैच को टाई करा दिया, यह मैच ऐसा था जिसने भारत के कोच गंभीर के भी होश उड़ा दिए होंगे. दरअसल, एक समय भारत को जीत के लिए 18 गेंद पर केवल 5 रन चाहिए थे. भारत के दो विकेट बचे हुए थे. भारत के लिए जीत आसान थी. लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है. जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए परिणाम को लेकर पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है. इस मैच में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ.

A night to remember for Charith Asalanka with the ball 🔥

Axar Patel - OUT

Shivam Dube - OUT

Arshdeep Singh - OUT

