ब्रायन लारा और रामदीन का सेमीफाइनल में आया तूफान, फिर बेस्ट की घातक गेंदबाजी के बदौलत वेस्टइंडीज को मिली जीत

West Indies Masters Beat Sri Lanka Masters By 6 Runs In 2nd Semi Final: इंटरनेशनल मास्टर्स लीग टी20 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 14 मार्च को श्रीलंका मास्टर्स और वेस्टइंडीज मास्टर्स के बीच रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया. जहां वेस्टइंडीज मास्टर्स की टीम रोमांचक मुकाबले में छह रन से बाजी मारने में कामयाब रही. वेस्टइंडीज की तरफ से मिले 180 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की तरफ से असेल गुणरत्ने जबर्दस्त लय में नजर आए. टीम के लिए उन्होंने चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 42 गेंदों का सामना किया. इस बीच 157.14 की स्ट्राइक रेट से वह 66 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से सात चौका और एक छक्का निकला. इसके बावजूद वह अपनी टीम को जीत दिलाने में नाकामयाब रहे.

लक्ष्य का बचाव करते हुए गेंदबाजी के दौरान वेस्टइंडीज मास्टर्स की तरफ से टिनो बेस्ट ने कुल चार ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 6.80 की इकोनॉमी से 27 रन खर्च करते हुए वह चार विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके अलावा ड्वेन स्मिथ ने दो, जबकि एश्ले नर्स, जेरोम टेलर और लेंडल सिमंस ने क्रमशः एक-एक सफलता प्राप्त की.

A well-fought 41 (A well-fought 41 (33) by Captain Brian Charles Lara to steady his team's ship when it mattered the most. 👏🏼 @imlt20official #IMLT20 #TheBaapsOfCricket pic.twitter.com/PW0cR618dS