BGT 2024-25: प्रबंधन इस खिलाड़ी को पहले टेस्ट की XI से बाहर बैठाने की तैयारी में, इस वजह से प्लान में आगे हो गए केएल राहुल

न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए 0-3 से सफाए के बाद मानो भारतीय क्रिकेट में भूचाल सा आ गया है. पूर्व क्रिकेटरों की आवाज में तल्खी बढ़ती जा रही है, तो बीसीसीआई (BCCI) में बेचैनी दिख रही है. यह आप इससे समझ सकते हैं कि बोर्ड ने केएल राहुल (KL Rahul) और ध्रुव जुरेल (Dhurv Jurel) को न केवल बहुत पहले ही ऑस्ट्रेलिया भेज दिया है, बल्कि ये दोनों बल्लेबाज तुरंत ही ऑस्ट्रेलिया में नेट प्रैक्टिस में भी जुट गए गए हैं. भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच 7 नवंबर से दूसरा अनाधिकारिक टेस्ट मैच शुरू हो रहा है. भारतीय प्रबंधन चाहता है कि दोनों ही खिलाड़ी 22 नवंबर से शुरू हो रहे पहले टेस्ट से पहले अच्छी तरह से मैच प्रैक्टिस हासिल कर लें क्योंकि इन दोनों में कोई एक खासकर केएल राहुल पहले टेस्ट से ही भारत की XI का हिस्सा बन सकते हैं. केएल राहुल और ध्रुव जुरेल दोनों ने ही बुधवार को मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG)में नेट पर जमकर पसीना बहाया.

IPL 2025 Auction: ऑक्शन लिस्ट से इस दिग्गज का नाम गायब, इन भारतीयों के लिए 2 करोड़ से शुरू होगी बोली

Look, who's batting like a dream at the 'G' #KLRahul #BGT2025 #BGTpic.twitter.com/zK8HmAWXky