IND vs NZ Day 5, पांचवें दिन बारिश बनेगी विलेन? मैच से पहले जान लें बेंगलुरु में दिन भर कैसा रहेगा मौसम

Bengaluru Weather Report, Day 5: भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेंगलुरु स्थित एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा पहला टेस्ट मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है. चौथे दिन की समाप्ति के बाद जरुर कीवी टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन पांचवें दिन भारतीय गेंदबाजों का कहर देखने को मिला तो मैच रुख किसी भी तरफ घूम सकता है. फिलहाल निर्णायक दिन से पहले सभी की नजरें बेंगलुरु के मौसम पर टिकी हुई हैं. हर कोई चाहता है कि मैच का परिणाम सामने आए, लेकिन बारिश बीच में बांधा बन रही है. भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पांचवें दिन भी बारिश के आसार जताए गए हैं. बताया जा रहा है कि मैच के दौरान बारिश का आना जाना लगा रहेगा.

पांचवें दिन के खेल से पहले भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जाहिर करते हुए बताया है, ''रविवार को मैच के दौरान एक दो बार तेज बौछारों के साथ बारिश और तूफान के आने की पूरी संभावना है. पूरे दिन बादल छाए रहेंगे.''

