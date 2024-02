"मूर्खतापूर्ण " , श्रेयस अय्यर ने रॉकेट थ्रो से बेन स्टोक्स को कर दिया था रन आउट , अब इंग्लैंड कप्तान ने खुद की लापरवाही पर दी सफाई

Ben Stokes Run out, रन आउट होने पर बोले बेन स्टोक्स

Ben Stoekes on Run Out in 2nd Test: दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड (IND vs ENG) की दूसरी पारी के दौरान बेन स्टोक्स को श्रेयस अय्यर (shreyas iyer direct throw) ने अपनी बेहतरीन थ्रो से रन आउट कर दिया था. स्टोक्स के रन आउट होने के बाद से इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी. स्टोक्स का विकेट गिरना इंग्लैंड के लिए मैच से हाथ धोने के बराबर था. दूसरे टेस्ट में मिली हार और खुद के रन आउट होने को लेकर स्टोक्स ने बात की और कहा कि यह उनकी मूर्खता थी जिसके कारण उन्होंने तेज रन लेने का फैसला किया था. इंग्लैंड के कप्तान स्टोक्स ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैं ड्रेसिंग रूम में इसको लेकर बात कर रहा था. यह उन सपनों में से एक था जहां आप तेजी से दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप दौड़ नहीं सकते."