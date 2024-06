"अपना गंदा मुंह खोलने से पहले...", कामरान अकमल ने अर्शदीप को लेकर किया विवादित कमेंट, तो बुरी तरह भड़के हरभजन

पाकिस्तान के क्रिकेटर भले ही किसी भी मुकाम पर पहुंच गए हों, लेकिन उनकी शिक्षा और सोच गाहे-बेगाहे उनके बयानों में झलक ही जाती है. फिर चाहे पाकिस्तानी चैनल पर शोएब अख्तर का पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मजाक बनाना हो, या फिर कोई और मुद्दा. जब रोजी रोटी कमाने यह भारतीय टीवी चैनलों पर बैठते हैं, तो उनकी जुबां का रंग कुछ और होता है, लेकिन अपने घर लौटते ही ये अपनी असलियत पर आ जाते हैं. तहजीब, शिक्षा और सोच का नमूना इस बार पेश किया पूर्व कप्तान और विकेटकीपर कामरान अकमल (Kamran Akmal) ने. और देखते ही देखते उनका यह वीडियो वायरल होता हुआ भारत पहुंचा, तो सिख समाज बुरी तरह से भड़क गए और अलग-अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली. वास्तव में कामरान ने टीवी चैनल पर जो कहा, उसके बारे में यहां लिखा भी नहीं जा सकता, लेकिन हरभजन ने पूर्व विकेटकीपर को करारा जवाब दिया है. हरभजन ने पोस्ट किए अपने संदेश में कामरान अकमल का वह वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें पाकिस्तानी विकेटकीपर का कमेंट उनकी विकृत मनोदशा बताने के लिए काफी है.

Lakh di laanat tere Kamraan Akhmal.. You should know the history of sikhs before u open ur filthy mouth. We Sikhs saved ur mothers and sisters when they were abducted by invaders, the time invariably was 12 o'clock . Shame on you guys.. Have some Gratitude @KamiAkmal23 https://t.co/5gim7hOb6f — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) June 10, 2024

हरभजन ने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "कामरान अकमल तेरे को लाख लानत..अपना गंदा मुंह खोलने से पहले तुम्हें सिखों के इतिहास के बारे में जानना चाहिए. हम सिखों ने तब आपकी मां और बहनों को बचाया, जब आक्रमणकारियों ने उनका अपहरण कर लिया था. निश्चित रूप से वह समय 12 बजे का ही रहा होगा. आपको शर्म आनी चाहिए."

फैंस भी अकमल के कमेंट से बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं

Pakis are nothing just religious trolls.



They make fun of Hindus.

They make fun of Sikhs.

They make fun of Jews.

They make fun of Christians.



But they beg to all of them to run their country. — Sir BoiesX (@BoiesX45) June 10, 2024

पाकिस्तानियों को उनका इतिहास याद दिलाया जा रहा है

Sir, Kisse gratitude expect kar rahe ho, jo log apne fauji ki dead bodies accept nahi kar pae unse gratitude expect kar rahe hain. — Unknown Person (@dharmpratham) June 10, 2024

भारतीय प्रशंसक भज्जी के जवाब का समर्थन कर रहे हैं