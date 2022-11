BCCI ले सकती है बड़ा फैसला, अब तीनों फॉर्मेट में होंगे अलग कप्तान !

इसी प्रेस रिलीज (BCCI Press Release) के जरिए ये साफ होता दिख रहा है कि अब बीसीसीआई तीनों फॉर्मेट में अलग कप्तानों को अप्वाइंट करने पर विचार कर रही है.(Appoint Captain for the team in each format) अगर ऐसा होता है और टीम इंडिया में आगे आने वाले समय में तीनों फॉर्मेट में अलग कप्तान देखने को मिलेंगे. वहीं ऐसा पहली बार होगा कि भारत की टेस्ट, वनडे और टी 20 टीम की कप्तानी अलग अलग कप्तानों के हाथ में होगी. क्योंकि भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि भारत के तीनों फॉर्मेट में रेगुलर कप्तान अलग अलग रहे हों.

सीनियर सिलेक्शन कमेटी के गठन के लिए बीसीसीआई की प्रेस रीलीज़ में दर्शाए गए मुख्य बिंदु

1. निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से बेस्ट संभव टीम का चयन करें.

• सीनियर मेंस टीम के लिए एक मजबूत बेंच स्ट्रेंथ की योजना बनाएं और तैयार करें.

• जब भी आवश्यक हो टीम की मीटिंग अटेंड करें.

• घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मैच देखने के लिए यात्रा करे.

• बीसीसीआई की शीर्ष परिषद को संबंधित टीम के प्रदर्शन की रिपोर्ट तैयार कर प्रदान करें, तीन महीने के प्रदर्शन के आधार पर.

• बीसीसीआई द्वारा निर्देश दिए जाने पर टीम चयन पर मीडिया को संबोधित करें.

• सभी फॉर्मेट में टीम के लिए कप्तान नियुक्त करें. (Appoint Captain for the team in each format)

• बीसीसीआई के नियमों और विनियमों का पालन करें.