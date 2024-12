Bangladesh U19 vs India U19, Final Live Updates: अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भारत और बांग्लादेश की टीम आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में के फाइनल में आमने-सामने होंगे. आठ बार के चैंपियन भारत का लक्ष्य तीन साल के अंतराल के बाद खिताब को फिर से हासिल करना होगा, जबकि मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश 2023 के सेमीफाइनल के रीमैच में अपना ताज बरकरार रखना चाहेगा. भारत के अभियान की अगुआई आयुष म्हात्रे (175 रन) और 13 साल के वैभव सूर्यवंशी (167 रन) ने की है, जबकि मोहम्मद अल फहाद और मोहम्मद इकबाल हसन इमोन (10-10 विकेट) की अगुआई में बांग्लादेश का गेंदबाजी आक्रमण उनकी ताकत रहा है. आजके फाइनल मैच में भी 13 साल के वैभव सूर्यवंशी पर नजर रहेगी. (LIVE SCORECARD)

