Shaheen Afridi: मैदान पर स्टाइल में आफरीदी ने मनाया बेटे के जन्म का जश्न, इसलिए रखा यह नाम

Shaheen Afridi becomes father: एक तरफ लेफ्टी पेसर शाहीन आफरीदी (Shaheen Afridi) बांग्लादेश के खिलाफ (Pak vs Ban) के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रहे हैं. मैच के चौथे दिन आफरीदी बांग्लादेश को बड़ा स्कोर (565) रन बनाने से भले ही नहीं रोक सके, भले ही आफरीदी दो ही विकेट ले सके, लेकिन शनिवार को उनके लिए बहुत बड़ी खबर आई. पिछले साल ही निकाह करने वाले आफरीदी को पुत्र प्राप्ति हुई है और इसका जश्न उन्होंने बहुत ही खास अंदाज में मनाया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. आफरीदी ने बेटे के जन्म का जश्न हसन महमूद का विकेट लेन के बाद मनाया. हसन ने आफरीदी के खिलाफ हवाई शॉट खेलने की कोशिश की, तो गेंद बल्ले का बाहरी किनारा ले गई. और जैसे ही रिजवान ने एक अच्छा कैच लपका, तो आफरीदी ने दोनों बाहें जोड़कर झूला झुलाने के अंदाज में जश्न मनाकर पूरी दुनिया को बता दिया कि अब वह पिता बन गए हैं.

फैंस आफरीदी को बधाई दे रहे हैं

यह सोशल मीडिया की विडंबना है कि आफरीदी के नवजात बेटे की तस्वीर पर फैंस अपना-अपना नाम लिख कर पोस्ट कर रहे हैं. और यह मैसेज देने के लिए काफी है कि बच्चे के फोटो की प्राइवेसी बनी रहनी चाहिए. बहरहाल, आफरीदी के बेटे का नाम अलयार रखा गया है. और इसका अर्थ चैंपियन होता है. यानी पेसर के परिवार ने बहुत ही सोच-विचारने के बाद बेटे का नाम रखा है.

Many Many congratulations to Shaheen Shah Afridi and Ansha Afridi for getting blessed with a baby boy "Aliyar Shaheen Afridi". Wishing for loads of happiness for the family. #ShaheenShahAfridi pic.twitter.com/9lDsk9zrlb