अपने पापा के साथ बाइक पर बैठा यह बच्चा, आज कोहली के कई विराट रिकॉर्ड को तोड़ चूका है

बाबर आजम मॉर्डन डे क्रिकेट का नया बादशाह

वर्तमान क्रिकेट में विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट और केन विलियमसन को फैब 4 का दर्जा मिला है लेकिन इस फैब 4 की लिस्ट में एक और बल्लेबाज हैं जो लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहा है. वह कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाबर आजम (Babar Azam is the new king of modern day cricket) हैं और जो तस्वीर आपने देखी है वो भी बाबर हैं जो अपने पिता आज़म सिद्दीक की बाइक पर बैठे हुए हैं. बाबर इस समय पाकिस्तान के कप्तान हैं और अपनी हर एक पारी के साथ कई रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे हैं. हाल ही में बाबर ने वनडे में कप्तान के तौर पर कोहली के विराट रिकॉर्ड को तोड़ा था.