PAK vs UAE: बाबर आज़म ने रचा इतिहास, विराट कोहली को पीछे छोड़ टी20 क्रिकेट में कर दिया ये बड़ा कारनामा

Babar Azam Supress Virat Kohli: अमेरिका के कप्तान मोनांक पटेल ने टी20 विश्व कप में गुरुवार को यहां पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. अमेरिका ने टॉस जीतकर गेंदबाज़ी का फैसला किया जिसके बाद पाकिस्तानी बल्लेबाज़ों को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा. पाकिस्तान टीम की बल्लेबाज़ी की बात करें तो आधी टीम 100 रनों के भीतर ही पवेलियन लौट चुकी थी. बाबर आज़म ने अमेरिका के खिलाफ खेलते हुए टी20 क्रिकेट में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, बाबर आज़म ने टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ के तौर पर विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया.

Babar Azam is now the leading run-scorer in men's T20Is 🔝 pic.twitter.com/6nKLdEuCZP