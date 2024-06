Babar Azam: जीत की पटरी पर लौटा पाकिस्तान, फिर कप्तान बाबर आज़म को क्यों आया गुस्सा, बयान ने मचाई खलबली

Babar Azam after Win Over Canada: पाकिस्तान ने मंगलवार को न्यूयॉर्क के नासाऊ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कनाडा पर 7 विकेट से जीत दर्ज करके मौजूदा टी20 विश्व कप (T20 WC 2024) में अपनी पहली जीत दर्ज की. एक अन्य कम स्कोर वाले लक्ष्य का पीछा करते हुए, पाकिस्तान (Pakistan super eight chances) ने दो अंक हासिल किए और सुपर 8 में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा. मोहम्मद रिजवान की 53* रन की पारी की बदौलत पाकिस्तान ने 17.3 ओवर में 107 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया, जिससे उन्हें दो अंक हासिल करने और अपने नेट रन रेट में सुधार करने में मदद मिली.

जीत के बाद भी क्यों आया बाबर को गुस्सा

हमारे लिए अच्छा है. हमें इस जीत की जरूरत थी. टीम को श्रेय जाता है. हमने अच्छी शुरुआत की और नई गेंद से विकेट लिए. हमारे दिमाग में NRR का ख्याल था. यहां पहले छह ओवर बहुत महत्वपूर्ण हैं. आप 6 ओवर के बाद आकलन करते हैं. फिर हमने स्पिनरों का सामना करने की कोशिश की. हम उसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं. फ्लोरिडा की परिस्थितियाँ यहाँ से भी बेहतर होनी चाहिए. मैं उसी शॉट पर आउट हो गया. इसलिए, मैं गुस्से (Babar Azam Angry After Dismissel) में था. मैं अभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता हूँ.