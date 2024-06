T20 WC 2024: पाकिस्तान टीम के कैंप में मचा बवाल, बाबर आज़म ने आज़म खान को कहा 'गैंडा'? वीडियो हुआ वायरल

Babar Azam vs Azam Khan Controversy: टी20 विश्व कप 2024 में सभी की निगाहें पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर होंगी. बाबर आजम की अगुआई वाली टीम 2022 संस्करण में उपविजेता रही. उसके बाद, पिछले साल वनडे विश्व कप में टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी. फिर, पाकिस्तान ने कप्तानी बदलते हुए बाबर आजम की जगह शाहीन अफरीदी को टी20ई में कप्तान बनाया, लेकिन यह भी लंबे समय तक नहीं चला क्योंकि 2024 टी20 विश्व कप 2024 से कुछ हफ़्ते पहले ही आजम को फिर से कप्तान बना दिया गया. इस बीच टी20 विश्व कप 2024 के लिए पाकिस्तान की टीम के चयन को लेकर आलोचना की जा रही है और सबसे ज्यादा आलोचना जिस खिलाड़ी पर हुई है, वो हैं आजम खान और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi on Pakistan Team Squad) ने तो यहां तक ​​कह दिया कि फिटनेस के मामले में वह इस खिलाड़ी को टीम के करीब भी नहीं आने देंगे.

This is disgusting, below the belt and outright shambolic. Babar Azam saying that "ay gainda nai siddha hoya" to Azam Khan in practice is an exhibit of everything which is wrong with our society and our team both. As captain you can't be using such words.pic.twitter.com/h5G0sJHJ37