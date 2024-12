IND vs AUS: "एक महत्वपूर्ण कारण.. ', विराट कोहली के आउट होने वाले तरीकों को देखकर पूर्व भारतीय दिग्गज का माथा ठनका

Virat Kohli wicket viral Sanjay Manjrekar react on it: एडिलेड टेस्ट मैच (IND vs AUS, 2nd Test) में भारत की पहली पारी को दौरान विराट कोहली (Virat Kohli) केवल 7 रन बनाकर आउट हुए. कोहली एक बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद पर स्लिप में कैच कर लिए हैं. कोहली को इस तरह से आउट होते देखकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने रिएक्ट किया है. मांजरेकर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया और कोहली के आउट होने पर अपनी राय दी है और ये भी बतानें की कोशिश की है कि आखिर कोहली की यह कमजोरी दूर क्यों नहीं हो रही है. बता दें कि पिछले टेस्ट मैच की पहली पारी में भी कोहली ऐसे ही आउट हुए थे.

मांजरेकर ने एक्स पर लिखा, "विराट का औसत अब गिरकर 48 पर पहुंचने का एक महत्वपूर्ण कारण ऑफ स्टंप के बाहर की दुर्भाग्यपूर्ण कमजोरी है. लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे निपटने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं अपनाने की उनकी जिद है." संजय मांजरेकर का यह पोस्ट खूब वायरल हो रहा है. फैन्स इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

One important reason why Virat's average has slipped to 48 now, is the unfortunate weakness outside off. But more crucially his adamance to not try another way to tackle it.