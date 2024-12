Aus vs Ind 2nd Test: "यह तुम्हारी गली क्रिकेटर नहीं है सिराज", पेसर की इस हरकत भारतीय फैंस ने ही सुनाई खरी-खोटी

कभी-कभी मैच में कोई खिलाड़ी अनजाने में ऐसी हरकत कर बैठता है, तो उसके लिए कड़ी आलोचना के साथ-साथ ही एक बड़ा सबक भी बन जाता है! अब भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) सबक लेते हैं या नहीं, यह तो भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन सोशल मीडिया और फैंस का गुस्सा उन्हें अपनी हरकत के लिए बहुत ही ज्यादा झेलना पड़ रहा है. वैसे यह भी देखने वाली बात होगी कि मैदानी अंपायर मैच के बाद सिराज की शिकायत मैच रैफरी से करते हैं या नहीं, लेकिन शिकायत तो बनती है.

सिराज को यह शोभा नहीं देता!

दरअसल सिराज ने जो किया, वह अनजाने में किया, लेकिन घटना को पूरी तरह समझे बिना किया.लेकिन जो कुछ भी हुआ, वह हताशा में हुआ. लबुशेन ने विकेट पर लंगर डालकर भारतीयों को परेशान किए हुए था और पेसर विकेट न मिलने से झुंझलाए हुए थे. ऐसे में पारी के 25वें ओवर में जब सिराज डिलीवरी प्वाइंट पर पहुंचे, तो लबुशेन एकदम से सामने से हट गए. इस पर सिराज का पारा चढ़ गया और उन्होंने नाराजगी दिखाने के लिए कंगारू बल्लेबाज के नजदीक गेंद को थ्रो किया. लेकिन लबुशेन का हटना स्वाभाविक सी बात थी क्योंकि जैसे ही वह गेंद फेस करने वाले थे, ठीक तभी एक दर्शक दर्शकदीर्घा में उनके "आइ साइट" या कहें साइट स्क्रीन के बराबर से गुजरा था, लेकिन सिराज घटना की वजह को जाने बिना ही गेंद थ्रो कर बैठे, लेकिन भारतीय फैंस ने ही इसे अच्छी तरह नहीं लिया और उन्होने सिराज को जमकर खरी-खोटी सुनाई.

इस फैन ने सीधा-सीधा सवाल सिराज की हरकत पर उठा दिया है. और कोई भी खेलप्रेमी उठाएगा ही उठाएगा.

How can people watch Siraj do unnecessary things like this to opponents and still support him just because he plays for India?

फैंस तो अच्छी तरह से जानते हैं कि गली क्रिकेट में क्या-क्या होता है. हो सकता है कि सिराज ने कभी गली क्रिकेट न खेली हो !!

This is not your Gully cricket Siraj ... Behave !



A wrong image of the Indian team will be created in the minds of the audience.
#INDvsAUS

pic.twitter.com/1NN93CTTu0 — Harsh Tiwari (@harsht2024) December 6, 2024

हां, एक बार को शायद डीएसपी ही ऐसा कर सकता है!

Only DSP Siraj Can Do This 🥵🧨

बात एकदम सही है. यह हरकत पूरी टीम के लिए शर्मनाक है. उम्मीद है कि ड्रेसिंग रूम में फटकार लगी होगी पेसर को