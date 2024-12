Aus vs Ind 2nd Test: यह अलग तरह का चैलेंज लेकर आता है, लेकिन...", स्टीव स्मिथ ने बयां किया पिंक बॉल फैक्टर

भारतीय टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी (Border-Gavaskar trophy) के शुरुआती मैच में दबदबे वाल प्रदर्शन किया ,लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्टीव स्मिथ ने दिन-रात्रि के दूसरे टेस्ट मैच को अप्रत्याशित करार देते हुए गुलाबी गेंद से मिलने वाली चुनौतियों के बारे में बताया है. वहीं स्मिथ ने यह भी कहा है कि वह इस चैलेंज से निपटने पर बहुत ही गहनता से काम कर रहे है. पांच मैचों की श्रृंखला में पहला टेस्ट बड़े अंतर से गंवाने के बाद ऑस्ट्रेलिया दबाव में है. सीरीज का दूसरा टेस्ट शुक्रवार से यहां खेला जायेगा.

स्टार स्पोर्ट्स द्वारा जारी वीडियो में स्मिथ ने कहा, ‘गुलाबी गेंद से दिन या रात के अलग-अलग समय पर अलग तरह की चुनौती मिलती है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां बल्लेबाजी कर रहे हैं. उस समय परिस्थितियां और गेंद की स्थिति के साथ अन्य चीजें कैसी हैं.' उन्होंने कहा,‘मैं ऐसे में पूरी तरह से तैयार रहना चाहता हूं. गुलाबी गेंद कई बार अप्रत्याशित हरकत करती है. ऐसे में पूरी तरह से एकाग्र रहने पर ध्यान देना होता है.'

Watching Steve Smith bat at the nets is fun. So many takeaways. #BGT pic.twitter.com/H6EPik3WEs