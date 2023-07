"यह बिल्कुल ...", दिग्गज अंपायर साइमन टॉफेल ने बेयरस्टो के विकेट को लेकर सुनाया अपना फैसला

महान अंपायरों की श्रेणी में गिने जाने वाले साइमन टॉफेल (Simon Taufel) ने एबीसी सिडनी मॉर्निंग्स से इस मसे पर बात की और कहा कि, "अंपायर ने वहां जो भी फैसला दिया है वह बिल्कुल सही है. इंग्लैंड के यह पसंद नहीं आया है. उस गेंद को किए जाने के बाद और ओवर के बाद डेड माना चाहिए. दोनों टीमों को इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि गेंद प्ले में हैं. यकीनन फील्डिंग टीम ने ऐसा नहीं किया."

आखिरी कैसे हुए थे बेयरस्टो आउट

बता दें कि टेस्ट मैच में इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान बेयरस्टो ने गेंद को डक करने केबाद बिना किसी देरी के क्रीज को छोड़ दिया था. उन्होंने ये भी नहीं देखा था कि गेंद विकेटकीपर के हाथों में पहुंची है या नहीं. बेयरस्टो ने यहां गलती कर दी थी. उन्हें लगा कि अब गेंद प्ले में नहीं हैं. लेकिन नियम के अनुसार जब तक गेंद फील्डर के पास नहीं पहुंच जाती और ऐसा प्रतित हो कि बल्लेबाज रन नहीं लेना चाहता है, तब जाकर ही गेंद को प्ले में नहीं माना जाता है. लेकिन यहां बेयरस्टो ने बिना कुछ सोचे समझे गेंद को छोड़ने के बाद सीधे क्रीज से बाहर निकालकर चहलकदमी करने लगे. ऐसे में मौका पाकर एलेक्स कैरी ने स्टंप पर थ्रो मारकर बेयरस्टो को स्टंप आउट कर दिया था.

मार्क बूचर ने कहा, बेयरस्टो के विकेट पर बवाल बेतुका

इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज मार्क बूचर (Mark Butcher) दूसरे एशेज टेस्ट में जॉनी बेयरस्टो के विकेट पर मचे बवाल को लेकर हैरान है और उनका कहना है कि यह आम विकेट की तरह था और इस पर विवाद समझ से परे है. दूसरे एशेज टेस्ट के आखिरी दिन इंग्लैंड के बल्लेबाज बेयरस्टो आस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन की धीमी बाउंसर का सामना करते हुए झुक गए और गेंद विकेटकीपर एलेक्स कारी के पास चली गई. बेयरस्टो ने समझा कि गेंद ‘डेड' हो गई है और वह क्रीज से काफी बाहर आ गए. कारी ने स्टम्प आउट कर दिया जो नियमानुसार सही था. आस्ट्रेलिया ने 43 रन से दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज में 2 . 0 की बढत बना ली.

बूचर ने विजडन क्रिकेट के साप्ताहिक पॉडकास्ट में कहा ,"मेरे लिये यह सामान्य सी बात थी, बेयरस्टो ने यह सुनिश्चित क्यो नहीं किया कि उसे पता है कि गेंद कहां है और उसके क्रीज छोड़ने से पहले कहां थी. उन्होंने कहा ," मैं रेडियो पर सुन रहा था. उस पर किसी ने स्पष्ट बताया नहीं. मैने फिर अपने पिता को फोन किया जिन्होंने मुझे विस्तार से बताया.मैने उनसे पूछा कि इसका मतलब है कि वह आउट था तो उन्होंने हां में जवाब दिया" (भाषा के साथ)

--- ये भी पढ़ें ---

* बेयरस्टो स्टंपिंग विवाद पर मैकुलम के रिएक्शन ऑस्ट्रेलिया के कोच मैकडोनल्ड हुए निराश

* VIDEO: जॉनी बैर्यस्टो के आउट होने से पैदा हुआ विवाद, गंभीर, अश्विन की राय एकदम उलट

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)