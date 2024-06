विश्व कप के बीच इंग्लैंड के रॉबिन्सन ने कर दिया यह दूसरा बड़ा अनचाहा कारनामा, टूटा 26 साल का रिकॉर्ड

Ollie Robinson registers record: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने बुधवार को काउंटी चैंपियनशिप मैच में 43 रन लुटाकर प्रथम श्रेणी क्रिकेट इतिहास में दूसरा सबसे महंगा ओवर फेंकने का अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. दायें हाथ के गेंदबाज रॉबिन्सन (30 वर्ष) ने इंग्लैंड के लिए 2021 में पदार्पण के बाद 20 टेस्ट खेले हैं. उन्होंने होव में यहां ससेक्स के लिए खेलते हुए लीसेस्टरशायर के खिलाफ डिवीजन दो मैच में अपना ओवर पूरा करने के लिए कुल नौ गेंद फेंकी जिन पर 43 रन बने. लीसेस्टरशायर के लुईस किम्बर ने रॉबिन्सन पर पांच छक्के (तीन नोबॉल पर लगे), तीन चौके और एक रन से 43 रन बनाये। यह लीसेस्टर की दूसरी पारी का 59वां ओवर था तब किम्बर 56 गेंद में 72 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे. लीसेस्टरशायर ने ससेक्स को 446 रन का लक्ष्य दिया. रॉबिन्सन के इस ओवर के पूरा होने के बाद किम्बर ने 65 गेंद में नाबाद 109 रन बना लिये थे. बेन कॉक्स दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे.

यह रॉबिन्सन का 13वां ओवर था जिसमें 6, नोबॉल पर 6, 4, 6, 4, नोबॉल पर 6, 4, नोबॉल पर 6 और एक रन बना. इस तरह रॉबिन्सन ने इंग्लैंड की ओर से सर्वाधिक रन लुटाने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. उन्होंने पूर्व टेस्ट तेज गेंदबाज एलेक्स ट्यूडर के 38 रन देने के ओवर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. साल 1998 में सरे बनाम लंकाशायर मैच में एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने ट्यूडर के ओवर में 34 रन बनाये थे.

प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में सबसे महंगा ओवर 1990 में डाला गया था. वेलिंगटन और कैंटरबरी के बीच शेल ट्रॉफी मैच के दौरान न्यूजीलैंड के पूर्व ऑफ ब्रेक गेंदबाज वर्ट वांस ने 77 रन लुटाये थे, जिन्होंने उस ओवर में 17 नोबॉल फेंकी थीं. वांस ने न्यूजीलैंड के लिए चार टेस्ट और आठ वनडे खेले हैं.

Ollie Robinson wraps up the Yorkshire innings with some off stump gymnastics. pic.twitter.com/NHfeMIXOxZ