Joe Root: "मुझे नहीं लगता कि...", जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास, एलिस्टर कुक के बयान ने मचाई खलबली

Alastair Cook on Joe Root Test Century Record: जो रूट ने श्रीलंका के खिलाफ़ लॉर्ड्स स्टेडियम में दूसरे टेस्ट के दौरान टेस्ट क्रिकेट में यह नई ऊंचाई हासिल की. ​​रूट ने सिर्फ़ 121 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 103 रन बनाए. उनके रन 85.12 के स्ट्राइक रेट से आए. अपने 34वें टेस्ट शतक के साथ रूट ने अब कुक के 33 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है और अब शतकों के मामले में इंग्लैंड के सबसे सफल बल्लेबाज़ बन गए हैं. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक (Alastair Cook reaction on Joe Root Century Record) ने इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट शतकों का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद जो रूट की प्रशंसा करते हुए कहा कि "एक कारीगर को काम करते हुए देखना एक खुशी की बात है". रूट ने सबसे लंबे प्रारूप में इंग्लैंड के बल्लेबाज़ द्वारा सबसे ज़्यादा शतक बनाने के मामले में दिग्गज कुक को पीछे छोड़ दिया.

- The reaction from Cook when Joe Root overtook him for most Test hundreds by England batter. pic.twitter.com/K5bopFiR8W