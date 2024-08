पाकिस्तानी क्रिकेटर ने की अरशद नदीम के ऊपर पैसों की बौछार

Ahmed Shehzad announced to give 1 million to Arshad Nadeem: अरशद नदीम के पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने के बाद पाकिस्तानी सरकार उनके ऊपर मेहरबान हो गई है. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम मरियम नवाज शरीफ ने उन्हें 10 करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा की है. यही नहीं मरियम ने ऐलान करते हुए यह भी कहा है कि नदीम के गृहनगर खानेवाल में एक स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी. जहां पाकिस्तान के युवा एथलीट शिरकत करेंगे.

पंजाब सरकार ही नहीं पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर अहमद शहजाद ने भी नदीम को 1 मिलियन की धनराशि देने की घोषणा की है. दिग्गज क्रिकेटर ने अपना एक वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए अरशद नसीम की जमकर सराहना की है. इस वीडियो के आखिर में उन्होंने कहा, ''अहमद शहजाद फाउंडेशन और रेपोटाज ग्रुप की तरफ से 1 मिलियन का छोटा सा तोफा आपको जरुर देंगे.''

Well done #ArshadNadeem 🇵🇰🏅Ahmad Shahzad Foundation & @reportagegroup are happy to announce another Rs 1 Million Prize for our Olympian Hero🏆I always believed in Arshad Nadeem's Potential! He's our proud Champ 🇵🇰 Remember to Always believe in your Dreams, They'll come to… pic.twitter.com/kF5meuQAdz