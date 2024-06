T20 World Cup 2024: अफगानिस्तान ने किया करिश्मा, ऑस्ट्रेलिया को हराकर रचा इतिहास, ऐसे पलट दिया पूरा मैच

अफगानिस्तानी गेंदबाजों का कमाल

ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान अफगानिस्तानी गेंदबाजों ने एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया है जिसे दुनिया याद रखेगी. नवीन ने 3 विकेट, गुलबदीन ने 4 विकेट लिए तो वहीं, दूसरी ओर मोहम्मद नबी, राशिद खान ने भी विकेट लेकर अफगानिस्तान के लिए इतिहास रचा.

रहमानुल्लाह गुरबाज़ और इब्राहिम जादरान की शानदार बल्लेबाजी

अफगानिस्तान के ओपनर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज़ और इब्राहिम जादरान ने मिलकर पहले विकेट के लिए 118 रन जोडे़, दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के सामने चुनौती पेश की. दोनों की बल्लेबाजी ने मैच को बनाने का काम किया था. हालांकि इसके बाद कोई दूसरा बल्लेबाज खास कमाल नहीं कर पाया लेकिन दोनों की बल्लेबाजी ने अफगानिस्तान टीम के लिए संजीवनी बूटी का काम किया.

पैट कमिंस की हैट्रिक गई बेकार

मैच में पैट कमिंस ने हैट्रिक विकेट हासिल किए थे. लेकिन अफगानिस्तानी खिलाड़ियों को कमाल के आगे कमिंस की हैट्रिक फीकी पड़ गई. अब फैन्स कमिंस की हैट्रिक की बात नहीं बल्कि अफगानिस्तानी खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं

सेमीफाइनल की जंग बनी दिलचस्प

एक ओर जहां भारतीय टीम अपने दोनों मैच जीतकर सेमीफाइनल में लगभग पहुंच गई है. तो वहीं, अब अफगानिस्तान की जीत ने ऑस्ट्रेलिया के समीकऱण को बिगाड़ कर रख दिया है. अब ग्रुप ए में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया एक-एक जीत के साथ बराबरी पर है. ऑस्ट्रेलिया का अगला मुकाबला भारत के साथ होगा तो वहीं अफगानिस्तान की टीम बांग्लादेश के साथ खेलेगी.

ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के लिए सेमीफाइनल का सेमीकरण बना दिलचस्प

(The semi-final eqaution become interesting for Australia and Afghanistan)

अब भारत से यदि ऑस्ट्रेलिया हार जाता है और अफगानिस्तान की टीम बांग्लादेश से जीत जाती है तो सेेमीफाइनल में अफगानिस्तान की टीम पहुंच जाएगी. वहीं, भारत की टीम को ऑस्ट्रेलिया से हार मिलती है और बांग्लादेश, अफगानिस्तान को हरा देता है तो फिर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम पहुंचेगी.

इसके अलावा अलग अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलियाई टीम अपना आखिरी मैच हार जाती है तो रन रेट का समीकरण सामने आएगा और जो भी टीम रन रेट में आगे होगी, वह टीम पहुंचेगी सेमीफाइनल में.