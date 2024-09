91 साल के इतिहास में पहली बार भारतीय क्रिकेट पर लगा बड़ा कलंक, दर्ज हो गया शर्मनाक रिकॉर्ड

AFG vs NZ Greater Noida Test Match Called Off: ग्रेटर नोएडा में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड (NZ vs AFG Match Called Off) के बीच एकमात्र टेस्ट मैच का शुक्रवार को आखिरी दिन भी मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हो गया और यह भारत की धरती पर पहली बार हुआ जब कोई टेस्ट मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हुआ. भारत ने पहली बार 1933 में टेस्ट मैच की मेजबानी की थी. यह 91 वर्षों में पहली बार हुआ, जब भारतीय धरती पर कोई टेस्ट मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हुआ. एशिया में इससे पहले केवल एक मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हुआ था. ऐसा 1998 में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच फैसलाबाद में हुए मैच में हुआ था. कुल मिलाकर, दुनिया भर में केवल सात टेस्ट मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हुए हैं और अब ये आठवां है.

पिछले सप्ताह शहर में लगातार बारिश हुई थी और पहले दो दिन मैदान पर खराब जल निकासी व्यवस्था के कारण नमी वाले आउटफील्ड के कारण खेल बाधित रहा. फिर, तीसरे और चौथे दिन बारिश ने खेल को बीच में ही रोक दिया. एसीबी ने पहले कहा था कि उन्हें इस टेस्ट की मेजबानी के लिए कानपुर और बेंगलुरु की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ग्रेटर नोएडा को चुना क्योंकि अन्य दो स्थानों का उपयोग बीसीसीआई मैचों (आगामी भारत-बांग्लादेश दूसरा टेस्ट और हाल ही में संपन्न दलीप ट्रॉफी राउंड वन) के लिए किया जा रहा था.

मौजूदा टेस्ट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है, लेकिन आने वाले महीनों में श्रीलंका और भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ से पहले कीवी टीम के पास परिस्थितियों के अनुकूल होने का अवसर है. दूसरी ओर, अफगानिस्तान, जिसने इस साल की शुरुआत में श्रीलंका और आयरलैंड के खिलाफ दो एकमात्र टेस्ट मैच खेले हैं, 2021 के बाद से अपनी पहली लाल गेंद की जीत की तलाश में है.