AFG vs IND: इस "उल्टे फंदे" का खतरा मंडरा रहा टीम इंडिया पर, पिछले दो साल से उड़ा रखी है द्रविड़ की नींद

Gautam Gamhir is far ahead in race to be next head coch: टीम रोहित जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) में आज ब्रिजटाउन में अफगानिस्तान से भिड़ने जा रही है. न्यूयार्क के मुकाबले मैच आसान हालात में होने जा रहा है. पिच बैटिंग के अनुकूल हैं. लेकिन समस्या यह है कि पिछले करीब दो साल में बैटिंग हालात के बावजूद भारतीय सुपर सितारों को "उल्टे फंदे" ने बहुत ही ज्यादा रुलाया है. इससे पहले आप उलझें, हम बता दें कि यह उल्टा फंदा कोई और नहीं लेफ्टी पेसर हैं, जिन्होंने जनवरी 2022 से लेकर लेकर भारतीय सुपर सितारों की पोल खोल कर रखती है. और यह उल्टा फंदा आज भारत पर अफगानिस्तान पेसर फजलहक फारुकी (Fazalhaq Farooqi) के रूप में मंडरा रहा है क्योंकि इस उल्टे फंदे के शिकार सुपर सितारे रोहित (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) सबसे ज्यादा हुए हैं.

यह आंकड़ा चौंकाने वाला

बात जब पिछले करीब दो या ढाई साल में उल्टे फंदे यानी लेफ्टी बॉलरों के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज के रिकॉर्ड की आती है, तो परेशानी रोहित और विराट को नहीं, बल्कि ज्यादातर सितारा बल्लेबाजों को है. इसकी पुष्टि पूरी तरह से आंकड़े करते हैं. साल जनवरी 2022 से अभी तक सूर्यकुमार यादव, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या ये वो खिलाड़ी हैं, जो टी20 में अवधि विशेष में 31 बार लेफ्टी पेसर का शिकार हुए हैं. और यही बात आज के मुकाबले में लेफ्टी फजलहक फारुकी को एडवांटेज दे रही है. वैसे वजह सिर्फ यही नहीं है.

फारुकी दे रहे दिग्गजों को चैलेंज

ग्रुप स्टेज तक फजल फारुकी ने अपने तेवरों से तमाम बल्लेबाजों को चैलेंज दिया है. खेले 4 मैचों में 12 विकेट लेकर सभी बॉलरों में नंबर एक बनना. और दक्षिण अफ्रीका के नॉर्किया से ज्यादा विकेट लेना अपने आप में बताने और समझाने के लिए काफी है कि इस समय यह लेफ्टी बॉलर अपने "उल्टे फंदे" से बल्लेबाजों के लिए कितनी बड़ी दहशत बना हुआ है. और यही उल्टा फंदा आज भारतीय बल्लेबाजों खासतौर पर उन बल्लेबाजों के लिए चैलेंज बना हुआ, जो पिछले करीब दो-ढाई साल में लेफ्टी बॉलरों के खिलाफ खासे परेशान रहे हैं.

