Abhishek Sharma: 'गुरु' युवराज सिंह का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ अभिषेक शर्मा ने T20I में रचा इतिहास, ऐसा कर विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Abhishek Sharma record: जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया. अभिषेक ने केवल 47 गेंद पर अपना शतक पूरा किया. अपने दूसरे ही T20I मैच में अभिषेक शर्मा ने धुआंधार शतकीय पारी खेली, अभिषेक शर्मा ने केवल 46 गेंद पर अपना शतक पूरा किया. अपनी पारी में अभिषेक ने 7 चौके और 8 छक्के लगाए. T20I में यह भारत की ओर से चौथा सबसे तेज शतक है. अपनी इस ऐतिहासिक पारी में अभिषेक ने अपने गुरु युवराज सिंह का वर्ल्डरिकॉर्ड तोड़ दिया है. दरअसल, टी-20 इंटरनेशनल में एक पारी के दौरान स्पिनरों के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड पहले युवराज सिंह के नाम था. युवी ने 12 साल पहले 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान 57 रन सिर्फ स्पिनरों के खिलाफ बनाए थे.

साल 2012 में अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में युवी ने 36 गेंद पर 72 रन बनाए थे जिसमें उन्होंने 54 रन सिर्फ स्पिनरों के खिलाफ ठोके थे. वहीं अब 12 साल के बाद अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में 100 रनों की पारी खेली जिसमें 65 रन उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ ठोकने में सफलता हासिल की है, ऐसा कर अभिषेक ने युवराज सिंह को पछाड़ दिया है.

T20I में स्पिनरों के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा, 65 रन, vs जिम्बाब्वे, 2024

युवराज सिंह, 57 रन vs पाकिस्तान, 2012

गायकवाड़, 55 रन, vs ऑस्ट्रेलिया, 2023

विराट कोहली, 54 रन vs अफगानिस्तान, 2022

युवराज सिंह की मदद से अभिषेक बने किंग

अभिषेक शर्मा को आज जो सफलता मिल रही है उसके पीछे युवराज सिंह का भी बड़ा हाथ रहा है. दरअसल, अभिषेक की प्रतिभा को पहचान कर युवी ने उन्हें अपने साथ रखकर ट्रेनिंग दी थी. दरअसल, अभिषेक की मुलाकात युवराज सिंह से रणजी ट्रॉफी के दौरान हुई थी. जब युवी पहली बार अभिषेक से मिले तो उनका लगता था कि यह बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं. ऐसे में रणजी मैच के दौरान एक मैच में अभिषेक को टीम में मौका मिला. उस मैच में युवी ने अभिषेक को बल्लेबाजी करते हुए देखा, जिसके बाद युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा की प्रतिभा को पहचाना. युवी अभिषेक की बल्लेबाजी से काफी खुश हुए थे. युवराज इसके बाद अभिषेक को अपने साथ रखकर ट्रेनिंग कराने लगे. युवी जहां भी जातें अभिषेक उनके साथ रहते और उनकी ट्रेनिंग कराते. फिटनेस से लेकर बल्लेबाजी की जो हाई लेवल की ट्रेनिंग होती है, वह युवराज सिंह ने अभिषेक की कराई थी. युवी के कारण अभिषेक को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग मिली जिससे इस युवा खिलाड़ी में काफी सुधार हुआ.

ऐसा करने वाले इकलौते बल्लेबाज बने

इसके अलावा अभिषेक शर्मा ने अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर लिया है अभिषेक शर्मा टी-20 ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट के इकलौते ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने अपना शतक लगातार तीन छक्का लगार पूरा किया है. अभिषेक जब 82 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने लगातार तीन छक्के लगाए और अपना शतक पूरा किया और अगली गेंद पर आउट भी हो गए.