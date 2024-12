SMAT 2024: अभिषेक शर्मा का T-20 में तहलका, ऐसा कर बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व क्रिकेट चौंका

Abhishek Sharma record in T20: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali Trophy 2024) में रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड बन रहे हैं. अब अभिषेक शर्मा ने टी20 में भारत की ओर से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज उर्विल पटेल की बराबरी (Urvil Patel, ABHISHEK SHARMA) कर ली है. पंजाब के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हुए गुरुवार को मेघालय के खिलाफ ग्रुप-स्टेज के अंतिम मैच में 28 गेंदों में शतक जड़ दिया. इस धमाकेदार पारी के साथ ही अभिषेक किसी भारतीय की ओर से सबसे तेज टी20 शतक के रिकॉर्ड की बराबरी (FASTEST HUNDRED BY AN INDIAN IN T20 HISTORY) कर ली, यह रिकॉर्ड हाल ही में गुजरात के उर्विल पटेल ने इसी टूर्नामेंट में बनाया था. अब अभिषेक शर्मा भी ऋषभ पंत औऱ रोहित शर्मा से आगे निकल गए हैं.

टी20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज (FASTEST T20 HUNDRED BY INDIAN PLAYERS)

अभिषेक शर्मा - 28 गेंदें

उर्विल पटेल - 28 गेंदें

ऋषभ पंत - 32 गेंदें

रोहित शर्मा - 35 गेंदें

उर्विल पटेल - 36 गेंदें

अभिषेक की धमाकेदार पारी सनसनीखेज थी, जिसकी बदौलत पंजाब ने 143 रनों के लक्ष्य को मात्र 9.3 ओवर में सात विकेट शेष रहते हासिल कर लिया. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी पारी में 11 छक्के लगाए, इस पारी पहले, अभिषेक ने छह पारियों में केवल 149 रन बनाए थे, जिसमें उनके नाम केवल एक अर्धशतक था. लेकिन अब अभिषेक ने अपनी तूफानी पारी से तहलका मचा दिया है.

सूर्यकुमार यादव के बड़े रिकॉर्ड को तोड़ा

अभिषेक (Abhishek Sharma Century) ने तूफानी शतक में 11 छक्के लगाए और साथ ही सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के एक बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया. एक कैलेंडर ईयर में किसी भारतीय की ओर से सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज अब अभिषेक शर्मा बन गए हैं. ऐसा कर अभिषेक ने सूर्यकुमार यादव को पछाड़ दिया. इसके अलावा अभिषेक टी-20 में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले एशियन बल्लेबाज बन गए हैं.

सूर्यकुमार ने साल 2022 में 41 पारियों में 85 छक्के लगाए थे, लेकिन अभिषेक ने इस साल सिर्फ 38 पारियों में 86 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया. इस असाधारण पारी ने न केवल पंजाब को शानदार जीत दिलाई, बल्कि अभिषेक को भारतीय क्रिकेट के सबसे चमकते सितारों में से एक के रूप में भी स्थापित कर दिया है.

टी-20 में एक साल में एशियाई खिलाड़ियों की ओर से लगाया गया सबसे ज़्यादा छक्के (Most T20 sixes by Asians in a year)

87 - अभिषेक शर्मा 2024* में

85 - सूर्यकुमार यादव 2022 में

81 - रहमानुल्लाह गुरबाज़ 2024 में

80 - रहमानुल्लाह गुरबाज़ 2022 में

टी-20 में एक साल में भारतीय बल्लेबाज की ओर से लगाया गया सबसे ज़्यादा छक्के (Most T20 sixes by Indians in a year)

87 - अभिषेक शर्मा 2024* में

85 - सूर्यकुमार यादव 2022 में

71 - सूर्यकुमार यादव 2023 में

टी-20 में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

इसके अलावा अभिषेक शर्मा सबसे ज़्यादा स्ट्राइक-रेट के साथ टी20 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, ऐसा कर उन्होंने साहिल चौहान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. साहिल ने 351.21 की स्ट्राइक रेट का साथ शतक जमाने का कमाल किया था.

365.52 - अभिषेक शर्मा (पंजाब) Vs मेघालय, 2024*

351.21 - साहिल चौहान (एस्टोनिया) Vs साइप्रस, 2024

322.85 - उर्विल पटेल (गुजरात) Vs त्रिपुरा, 2024

309.30 - सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे) Vs गाम्बिया, 2024

305.26 - ऋषभ पंत (दिल्ली) Vs हिमाचल, 2018