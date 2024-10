PAK vs ENG : कैसी पहेली है ये ! जैक लीच की रहस्यमयी गेंद, अब्दुल्ला शफीक का माथा चकराया, ऐसे हुए बोल्ड, Video

PAK vs ENG, Abdullah Shafique Wicket viral: मुल्तान टेस्ट मैच में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक केवल 7 रन ही बना सके. अब्दुल्ला शफीक को जैक लीच (Jack Leach) ने अपनी करिश्माई गेंद पर चकमा देकर बोल्ड कर दिया. शफीक के रूप में पाकिस्तान को पहला झटका लगा है. इसके बाद जैक लीच ने शान मसूद को भी आउट कर पवेलियन की राह दिखा दी है. बता दें कि पहले टेस्ट में मुल्तान की पिच पर गेंंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिली थी लेकिन दूसरे टेस्ट में स्पिनर Jack Leach ने कमाल करते हुए दो विकेट चटका लिए हैं. लीच ने शान मसूद को जैक क्रॉली के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाई है. मसूद केवल तीन रन ही बना सके. (PAK vs NZ, Scorecard)

This Multan pitch is offering a lot to spinners, even England brought up their main spinner Jack Leach in 6th over and straight away he picked up the wickets of Abdullah Shafique & Shan Masood. With 4 spinners in, anything around 250 & Pakistan could execute their plan. #PAKvENG pic.twitter.com/VVbaapZk2b