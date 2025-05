Virat Kohli: 'एक सच्चा...', विराट कोहली के टेस्ट संन्यास पर एबी डिविलियर्स के एक लाइन का पोस्ट वायरल

AB de Villiers Reaction on Virat Kohli Test Retirement: क्रिकेट की दुनिया में सोमवार को उस समय सन्नाटा छा गया जब खेल के सबसे प्रतिष्ठित खिलाड़ियों में से एक विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की. इस तरह से उनके शानदार लाल गेंद वाले करियर का अंत हो गया, जिसमें 123 मैच, 9,230 रन, 30 शतक और 31 अर्द्धशतक शामिल हैं. 36 वर्षीय कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट के ज़रिए इस खबर की पुष्टि की, जिसमें उन्होंने भारत की सफेद जर्सी में अपने 14 साल के सफ़र को दर्शाया. इसके बाद क्रिकेट जगत से भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसमें टीम के साथी, प्रतिद्वंद्वी, दिग्गज और प्रशंसक सोशल मीडिया पर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने लगे, जिसने भारतीय टेस्ट क्रिकेट की सूरत हमेशा के लिए बदल दी.

सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों में कोहली के पुराने दोस्त और RCB के पूर्व साथी एबी डिविलियर्स थे, "मेरे बिस्किट @virat.kohli को शानदार टेस्ट करियर के लिए बधाई! आपके दृढ़ संकल्प और कौशल ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है. सच्चे लीजेंड!"

Congrats to my biscotti @imVkohli on an epic Test career! Your determination & skill have always inspired me. True legend! ❤️🙌🏻 #ViratKohli𓃵 pic.twitter.com/2DnNLRzSrI