'सर्वश्रेष्ठ वनडे कप्तानों...', एबी डिविलियर्स ने की भविष्यवाणी, भारत के इस कप्तान के भविष्य पर दिया बड़ा बयान

AB de Villiers Big Statement: दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज एबी डिविलियर्स का मानना है कि रोहित शर्मा को संन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं है और वह वनडे क्रिकेट के महानतम कप्तानों में से एक होंगे. चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित के संन्यास की अटकलें तेज थी लेकिन सैतीस वर्ष के रोहित ने भारत को तीसरी बार खिताब दिलाने के बाद इन अटकलों को खारिज किया.

डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'दूसरे कप्तानों की तुलना में रोहित का जीत का प्रतिशत देखिए, करीब 74 प्रतिशत है जो अतीत के बाकी कप्तानों से बेहतर है.' उन्होंने कहा, 'अगर वह खेलता रहा तो सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ वनडे कप्तानों में से एक होगा.'

AB de Villiers - "Rohit Sharma is at his peak and has transformed Indian cricket. He has always stepped up for India and there is not a single reason he should retire now."



Great To See Big YouTubers Coming In Support Of My Man 🥺🤍. pic.twitter.com/qkokBoU3Jt