डेब्यू टेस्ट में छाए तैय्यब आरिफ, 51 गेंदों में ठोकी फिफ्टी, पाकिस्तान के लिए बनाया बड़ा रिकॉर्ड

रावलपिंडी में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन स्ंटप्स पर पाकिस्तान ने 5 विकेट के नुकसान पर 281 रन बना लिए है. पाकिस्तान के लिए इस मुकाबले में तैयब आरिफ, मोहम्मद ताहा, बाबर आजम ने अर्धशतक जड़ा है, जबकि सउद शकील 57 रन बनाकर नाबाद हैं. 20 साल के तैयब आरिफ ने 57 रनों की पारी खेलकर आउट हुए. हालांकि, आउट होने से पहले उन्होंने एक मेगा रिकॉर्ड जरूर अपने नाम किया. तैयब आरिफ अब पाकिस्तान के लिए डेब्यू पर सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

श्रीलंका ने टॉस जीतकर पिंडी स्टेडियम की हरी-भरी पिच पर बॉलिंग करने का फैसला किया. इसके बाद तैयब आरिफ ने सिर्फ 51 गेंदों पर 57 रनों की पारी खेली और अजान अवैस (30) के साथ 86 रन की मजबूत ओपनिंग पार्टनरशिप की. अपना पहला टेस्ट खेल रहे आरिफ ने 51 गेंदों की अपनी शानदार पारी में नौ चौके और एक छक्का लगाया. उन्होंने सिर्फ 46 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, और अपने टेस्ट डेब्यू की पहली पारी में सबसे तेज़ अर्धशतक बनाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज़ बन गए.

श्रीलंका ने तैयब और उनके ओपनिंग पार्टनर अज़ान अवैस (30) दोनों को लगातार ओवरों में आउट करके थोड़ी वापसी की, जिसके बाद कप्तान बाबर आजम, जो 31 रन पर नाबाद थे, और मोहम्मद ताहा - जो टेस्ट डेब्यू कर रहे चार पाकिस्तानी खिलाड़ियों में से एक थे, ने घरेलू टीम को बिना किसी और नुकसान के इंटरवल तक पहुंचाया.

ताहा किस्मत से बच गए जब वह मिलन रथनायके के खिलाफ एक करीबी एलबीडब्ल्यू रिव्यू से बच गए, जो अपने आठ ओवर के स्पेल में 1-18 विकेट लेकर सबसे अच्छे गेंदबाज थे. एक शानदार डोमेस्टिक सीजन के बाद तैयब को टेस्ट क्रिकेट में मौका मिला था. उन्होंने चार खिलाड़ियों के पेस अटैक के खिलाफ़ काफ़ी मैच्योरिटी दिखाई. उन्होंने तेज़ गेंदबाज़ असिथा फर्नांडो की गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से छक्का लगाकर शुरुआती अग्रेसन के संकेत दिए और कुछ शानदार कवर ड्राइव भी खेले.

पाकिस्तान ने स्पिनिंग ऑलराउंडर और हाल ही में हुई ट्रायंगुलर ODI सीरीज़ के खिलाड़ी अराफात मिन्हास और तेज़ गेंदबाज़ साकिब खान को भी डेब्यू का मौका दिया, क्योंकि होम टीम अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के लिए अपने क्रिकेटरों का पूल बढ़ाना चाहती है. आखिरी नंबर पर मौजूद पाकिस्तान ने इस WTC साइकिल में नौ में से सिर्फ़ दो मैच जीते हैं, जिसमें पिछली सीरीज़ में इंग्लैंड से 3-0 की हार और बांग्लादेश से 2-0 की हार शामिल है. श्रीलंका WTC स्टैंडिंग में 7वें नंबर पर है, जिसने अपने छह टेस्ट मैचों में से सिर्फ़ एक जीता है, तीन ड्रॉ किए हैं और दो हारे हैं.

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