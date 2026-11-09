ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे...41 पारियों से शतक का इंतजार, बाबर आजम इस शर्मनाक लिस्ट में पहुंचे टॉप-3 में

बाबर आजम श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की पारी के दौरान 58 गेंद पर 50 रन बनाकर आउट हुए. अपनी पारी में बाबर ने 7 चौके लगाए, एक बार फिर बाबर आजम शतक लगाने से चूक गए हैं. बता दें कि बाबर आजम बिना शतक लगाए सबसे ज्यादा पारी खेलने वाले पाकिस्तान के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. बाबर ने टेस्ट में अबतक 41 पारी खेल चुके हैं बिना एक भी शतक के, इस मामले में नंबर 1 पर रमीज राजा हैं. जिन्होंने बिना शतक के 74 पारियां खेली थी. इसके बाद दूसरे नंबर पर यासिर हमीद हैं जिन्होंने 47 पारियां ऐसी खेली जिसमें वो शतक लगा पाए थे. तीसरे नंबर पर संयुक्त रूप से बाबर आजम और आसिफ मुजतबा हैं जो 41 पारी के दौरान शतक नहीं लगा पाए है. अब ये देखना है कि बाबर आजम का शतक का यह सूखा अगली पारी में खत्म होता है या नहीं.

टेस्ट शतक लगाए बिना सबसे लंबी स्ट्रीक वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज

रमीज राजा - 74 पारियां

यासिर हमीद - 47 पारियां

बाबर आजम - 41 पारियां

आसिफ मुजतबा - 41 पारियां

भले ही बाबर बड़ा स्कोर नहीं कर पाए लेकिन बतौर कप्तान सभी फॉर्मेट्स में अपना 70वां 50+ स्कोर बनाने में सफल रहे हैं. ऐसा कर बाबर इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले संयुक्त रूप से पहले बल्लेबाज हैं, उन्होंने ऐसा कर कप्तान के तौर पर मिस्बाह-उल-हक की बराबरी कर ली है. जिनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 70 50+ स्कोर बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

पाकिस्तान के कप्तान के तौर पर सभी फॉर्मेट्स में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर:

बाबर आजम: 164 पारियों में 70

मिस्बाह-उल-हक: 189 पारियों में 70

इंजमाम-उल-हक: 131 पारियों में 42

इमरान खान: 186 पारियों में 38

बाबर आजम Vs शुभमन गिल: टेस्ट शतक

1 जनवरी, 2023:

बाबर आज़म - 9 टेस्ट शतक

शुभमन गिल - 1 टेस्ट शतक

9 नवंबर, 2026:

शुभमन गिल - 11 टेस्ट शतक

बाबर आजम - 9 टेस्ट शतक

पाकिस्तान प्लेइंग 11: अज़ान अवैस, मुहम्मद तैयब आरिफ, मोहम्मद ताहा, बाबर आजम (कप्तान), सऊद शकील, सलमान अली आगा, मोहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), अराफात मिन्हास, रजाउल्लाह, मोहम्मद अब्बास, साकिब खान

श्रीलंका प्लेइंग -11: पसिंदु सोरियाबंदारा, लाहिरू उदारा, दिनेश चंडीमल, कामिंदु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर/कप्तान), सोनल दिनुशा, मिलन प्रियनाथ रथनायके, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका

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