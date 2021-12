ऑनलाइन खबरों के लिए भारत के अग्रणी मंच के रूप में NDTV कनवर्जेंस की स्थिति तबूला (Nasdaq: TBLA) के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण 10 साल के सौदे के साथ एक बार फिर से पुष्ट हो गई है. तबूला ओपन वेब के लिए रिकमेंडेशंस को सशक्त बनाने में एक ग्‍लोबल लीडर है, जिससे लोगों को उनकी पसंद का कंटेंट खोजने में मदद मिलती है.

दशक भर का यह डील ट्रैफिक में वृद्धि सहित पारस्परिक रूप से निर्धारित अनुमानों पर आधारित है, और 10 साल की अवधि के विभिन्न चरणों के लिए निर्धारित टारगेट्स को पूरा करने पर NDTV कनवर्जेंस को 750 करोड़ रुपये या 100 मिलियन डॉलर का राजस्व हासिल हो सकता है.

200 मिलियन यूनिक के साथ Ndtv.com भारत में सबसे तेज ऑनलाइन खबरों और बेस्‍ट यूजर एक्‍सपीरियंस के लिए जाना जाता है. यह देश की एकमात्र लाभदायक ऑनलाइन कंटेंट कंपनियों में से एक है.

यह डील NDTV कनवर्जेंस को पर्सनलाइज्‍ड कंटेंट रिकमेंडेशंस, एडिटोरियल प्‍लानिंग, मॉनिटाइजेशन और ग्रोथ स्‍ट्रैटेजी के लिए तबूला के पूरे पोर्टफोलियो तक तत्काल पहुंच उपलब्‍ध कराती है. NDTV कनवर्जेंस की डिजिटल ऑफरिंग के यूजर्स के लिए, इसका अर्थ है कि क्या पढ़ना और क्या देखना है, इसके लिए रिकमेंडेशंस के माध्यम से बेहतर सामग्री तक पहुंच बनाना. इसमें तबूला फ़ीड का लाभ उठाना भी शामिल है, जो यूजर्स को उनकी पसंद के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक सामग्री की ओर ले जाता है और सार्थक राजस्व और यूजर एंगेजमेंट को बढ़ाता है.

इसलिए NDTV कनवर्जेंस वर्तमान में विभिन्न संपादकीय प्रक्रियाओं के लिए उपयोग की जा रही इनसाइट्स में बड़े पैमाने पर वृद्धि करेगा.

साथ ही NDTV कनवर्जेंस तबूला की ही कंपनी Skimlinks के जरिए अपने प्रीमियर कंटेंट को ई-कॉमर्स के साथ जोड़ने को लेकर परीक्षण करेगा.

NDTV ग्रुप की प्रेसिडेंट सुपर्णा सिंह ने कहा, "तबूला हमारे व्यवसाय की एक महत्वपूर्ण आधारशिला रही है. हम उनके साथ अपने 7 साल के लंबे जुड़ाव को मूल्‍यवान समझते हैं क्योंकि वे लगातार स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए अपना समर्थन प्रदर्शित करते हैं. तबूला के टूल्‍स जिन्‍हें हम अपने न्यूज़रूम में भी इस्‍तेमाल करते हैं, वो AI और नई तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग करते हैं. वो यह सुनिश्‍चि‍त करते हैं कि हमारा कंटेंट पाठकों के लिए और अधिक सीखने और जानने के लिए शानदार विकल्पों से भरा हो.''

तबूला के सीईओ और संस्थापक एडम सिंगोल्डा ने कहा, "हम देख रहे हैं कि NDTV वास्तव में रिकमेंडेशंस, AI और डेटा का उपयोग करके आगे बढ़ रहा है." "वे 2014 के बाद से एक सच्चे भागीदार रहे हैं और दिखाया है कि वे NDTV को एक टॉप न्‍यूज डेस्टिनेशन बनाने के लिए जुटे हुए हैं. जो NDTV को अलग बनाता है वह वास्तव में विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण है, जो पाठकों को एंगेज रखने के लिए और अपने प्‍लैटफॉर्म पर ज्‍यादा समय बिताने को प्रेरित करने के लिए लगभग हमारी हर पब्‍ल‍िशर ऑफरिंग का उपयोग करता है. हम अगले 10 वर्षों में उन्हें आगे बढ़ने में मदद करने के लिए तत्पर हैं."

2018 में, NDTV कनवर्जेंस ने तबूला के साथ 5 साल के लिए‍ 300 करोड़ से अधिकका करार किया, जो उस समय एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए अब तक के सबसे बड़े विज्ञापन सौदों में से एक था. दोनों कंपनियों ने उस साझेदारी से बड़ा लाभ अर्जित किया है; उन्होंने सतत विकास के लिए अपनी-अपनी क्षमताओं का तालमेल बिठाया और इसलिए 10 साल की इस डील को लेकर फैसला किया है.

Taboola के बारे में

Tabola ओपन वेब के लिए रिकमेंडेशंस को बढ़ावा देता है, जिससे लोगों को उनकी पसंद की चीज़ों को खोजने में मदद मिलती है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित कंपनी के प्लेटफॉर्म का उपयोग वेबसाइटों, उपकरणों और मोबाइल ऐप सहित डिजिटल प्रॉपर्टीज द्वारा मुद्रीकरण और यूजर एंगेजमेंट को संचालित करने के लिए किया जाता है. तबूला ने सीएनबीसी, बीबीसी, एनबीसी न्यूज, बिजनेस इनसाइडर, द इंडिपेंडेंट और एल मुंडो सहित दुनिया की कुछ शीर्ष डिजिटल प्रॉपर्टीज के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की है.

14,000 से अधिक विज्ञापनदाता एक ब्रांड-सुरक्षित वातावरण में 500 मिलियन से अधिक डेली एक्‍ट‍िव यूजर्स तक पहुंचने के लिए तबूला का उपयोग करते हैं. 2021 में Connexity के अधिग्रहण के बाद, Taboola ई-कॉमर्स रिकमेंडेशंस को सशक्त बनाने में अग्रणी है, जिसके हर महीने 1 मिलियन से अधिक मासिक लेनदेन होते हैं. वॉलमार्ट, मैसीज, वेफेयर, स्केचर्स और ईबे सहित प्रमुख ब्रांड ग्राहकों में शामिल हैं.

Learn more at www.taboola.com and follow @taboola on Twitter.

TABOOLA डिस्‍क्‍लेमर - फॉरवर्ड लुकिंग स्‍टेटमेंट्स...

तबूला ("कंपनी"), इस सूचना और किसी भी संबंधित चर्चा में, कुछ ऐसे बयान दे सकता है जो ऐतिहासिक तथ्य नहीं हैं और विश्लेषण या अन्य जानकारी से संबंधित हैं जो पूर्वानुमान या भविष्य या परिणामों पर आधारित हैं. ऐसे बयानों के उदाहरणों में भविष्य की संभावनाओं, उत्पाद विकास और व्यावसायिक रणनीतियों के बारे में बयान शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं. "उम्मीद," "अनुमान," "प्रोजेक्ट," "बजट," "पूर्वानुमान," "अनुमान," "इरादा," "योजना," "हो सकता है," "होगा," "हो सकता है," "चाहिए", "विश्वास करता है," "भविष्यवाणी करता है," "संभावित," "जारी रखें," और इसी तरह के शब्‍दों का उद्देश्य ऐसे भविष्योन्मुखी बयानों की पहचान करना है, लेकिन ऐसे बयानों की पहचान करने के लिए विशेष साधन नहीं हैं. अपने स्वभाव से, दूरंदेशी बयानों में सामान्य और विशिष्ट दोनों तरह के अंतर्निहित जोखिम और अनिश्चितताएं शामिल हैं, और भविष्यवाणियां, पूर्वानुमान, अनुमान और अन्य दूरंदेशी बयान हासिल नहीं किए जाने का जोख‍िम भी है. आपको यह समझना चाहिए कि फॉर्म F-1 और F-4 और हमारे अन्य SEC फाइलिंग पर हमारे रजिस्‍ट्रेशन विवरण में "जोखिम कारक" के तहत निर्धारित जोखिमों सहित ऐसे भविष्योन्मुखी बयानों में व्यक्त की गई योजनाओं, उद्देश्यों, अपेक्षाओं, अनुमानों और इरादों से वास्तविक परिणाम वास्तविक रूप से भिन्न हो सकते हैं. कंपनी पाठकों को सचेत करती है कि किसी भी दूरंदेशी बयान पर बहुत ज्‍यादा निर्भर न रहें क्‍योंकि वो केवल जारी किए जाने वाली तारीख के अनुसार बनाए जाते हैं. कंपनी अपनी अपेक्षाओं में किसी भी बदलाव या घटनाओं, स्थितियों या परिस्थितियों में किसी भी बदलाव को प्रतिबिंबित करने के लिए किसी भी भविष्योन्मुखी बयान के लिए सार्वजनिक रूप से कोई अपडेट या संशोधन जारी करने के लिए कोई दायित्व या उपक्रम नहीं लेती है या स्वीकार नहीं करती है, जिस पर ऐसा कोई बयान आधारित है.

NDTV कनवर्जेंस डिस्‍क्‍लेमर:

NDTV कनवर्जेंस के लिए अपेक्षित राजस्व से संबंधित इस विज्ञप्ति में कुछ बयान भविष्योन्मुखी हैं और इसमें कई जोखिम और अनिश्चितताएं शामिल हैं जो वास्तविक परिणामों को अलग कर सकते हैं. जोखिम तो शामिल हैं, लेकिन डील की 10-वर्ष की लंबी अवधि में ट्रैफिक में उतार-चढ़ाव, और सामान्य आर्थिक स्थितियां जो हमारे बिजनेस और इंडस्‍ट्री को प्रभावित कर सकती हैं, तक सीमित नहीं हैं. एनडीटीवी कन्वर्जेंस यहां शामिल किए गए किसी भी भविष्योन्मुखी बयान को अपडेट करने के लिए कोई जिम्‍मेदारी नहीं लेता है.