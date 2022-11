SSC GD Result 2022: ssc.nic.in पर जारी हुआ एसएससी जीडी कांस्टेबल के मार्क्स, यहां करें चेक

SSC GD Result 2022: मार्क्स चेक करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें.

आयोग ने फाइनल अंक उन उम्मीदवारों के लिए जारी किए गए हैं जिन्होंने डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन (DME)/ रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन (RME) में भाग लेने के लिए योग्य घोषित किया गया था. परीक्षा में सफल रहे प्रत्येक उम्मीदवार का अंक 23 नवंबर से 7 दिसंबर, 2022 तक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा.

बता दें कि एसएससी जीडी भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 17 जुलाई को शुरू हुई थी, जो 31 अगस्त, 2022 तक चली थी. इस भर्ती अभियान के जरिए पुरुष और महिला कांस्टेबल के कुल 25271 पदों को भरा जाएगा.

SSC GD Constable Marks: अंक ऐसे होंगे डाउनलोड

1.सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

2.इसके बाद “Uploading of Final Marks of Constable (GD) in CAPFs, NIA & SSF and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2021” लिंक पर क्लिक करें.

3.अब उम्मीदवार नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

4.ऐसा करने पर अंक स्क्रीन पर आएगा, अब इसे डाउनलोड कर लें.