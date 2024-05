अदाणी ग्रीन एनर्जी की क्रेडिट रेटिंग को ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों ने किया 'स्थिर'

ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच और उसकी स्थानीय 100% सहायक कंपनी इंडिया रेटिंग्स ने मज़बूत एक्ज़ीक्यूशन स्केल-अप और क्रेडिट प्रोफ़ाइल के चलते अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की क्रेडिट रेटिंग को बेहतर कर दिया है.

फिच रेटिंग्स ने अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप 1 के 2042 में देय 18 साल के पूरी तरह ऋणमुक्त सिक्योर्ड नोट्स को मज़बूत क्रेडिट प्रोफ़ाइल के आधार पर 'बीबीबी-' रेटिंग दी है. अदाणी समूह की कंपनी के लिए रेटिंग एजेंसी का दृष्टिकोण भी स्थिर है.

ये नोट अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप 1 (AGEL RG1) द्वारा जारी किए गए हैं और इसमें अदाणी ग्रीन एनर्जी ट्वेंटी-थ्री लिमिटेड की तीन सहायक कंपनियां शामिल हैं - परमपूज्य सोलर एनर्जी प्राइवेट, प्रयत्न डेवलपर प्राइवेट तथा और अदानी ग्रीन एनर्जी (यूपी) लिमिटेड.

फिच ने 30 मई को जारी एक नोट में कहा, यह रेटिंग AGEL RG1 के री-फ़ाइनेंस के बाद के क्रेडिट प्रोफ़ाइल को दर्शाती है, जो 930 मेगावॉट की संयुक्त क्षमता के साथ पूरे भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन परिसंपत्तियों का संचालन करती है.

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि यह रेटिंग लॉन्गटर्म फ़िक्स्ड-प्राइस बिजली खरीद समझौतों, व्यावसायिक रूप से कारगर साबित हो चुकी प्रौद्योगिकी, अनुभवी संचालन व रखरखाव कॉन्ट्रैक्टरों और पर्याप्त वित्तीय प्रोफ़ाइल पर आधारित है.

अदाणी ग्रीन पर इंडिया रेटिंग्स

इस बीच, इंडिया रेटिंग्स ने अदाणी के स्वामित्व वाली कंपनी की दीर्घकालिक इश्यूअर रेटिंग को स्थिर दृष्टिकोण के साथ 'IND A+' से अपग्रेड कर 'IND AA-' कर दिया है.

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि यह अपग्रेड कंपनी के मज़बूत एक्ज़ीक्यूशन स्केल-अप, बढ़िया काउंटर-पार्टी विविधीकरण और लेनदारी में कमी के परिणामस्वरूप आया है.

