जब हिंदी सिनेमा के सभी कलाकारों ने देव आनंद की फिल्म को किया रिजेक्ट, दर्शकों ने बनाया ब्लॉकबस्टर, ऑस्कर में भी दी दस्तक

कुछ फिल्में सिनेमाघरों में अपनी अलग कहानी और गानों की वजह से मशहूर हो जाती हैं. कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ फिल्मों की कहानियां दर्शकों को तक उस तरीके से नहीं पहुंच पाती है जैसा डायरेक्टर सोचता है. ऐसे में बहुत बार मेकर्स को काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है. लेकिन आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वालें जिसे हिंदी सिनेमा के लगभग सभी कलाकारों ने रिजेक्ट कर दिया था. लेकिन जब यह फिल्म रिलीज हुई तो इसने बंपर कमाई की.

जी हां, हम बात कर रहे हैं कि देव आनंद की फिल्म गाइड की. उनकी यह फिल्म साल 1966 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. गाइड देव आनंद की पहली रंगीन फिल्म है. दरअसल कहा जाता है कि रिलीज से पहले लगभग पूरी फिल्म इंडस्ट्री गाइड के प्रीमियर में मौजूद थी. जब कलाकारों ने इस फिल्म को देखा तो उन्हें यह फिल्म आम विषय से काफी हटकर लगी थी. ऐसे में कोई भी निर्देशक विजय आनंद को उनके काम के लिए बधाई देने नहीं गया, जिसका उन्हें बुरी भी लगा.

लेकिन जब फिल्म गाइड रिलीज हुई थी तो इसने हाउसफुल ओपनिंग की. हालांकि कुछ सर्किट को छोड़कर, दर्शकों को फिल्म का अंत समझ न आने के कारण इसकी कमाई में भारी गिरावट आई, लेकिन जब दर्शकों को अंत समझ आया, तो धीरे-धीरे कमाई में सुधार हुआ और देव आनंद की इस फिल्म ने बंपर कमाई. इतना ही नहीं फिल्म गाइड को ऑस्कर के लिए आधिकारिक एंट्री ली थी और इसने सात फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते थे. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म गाइड का बजट करीब 60 लाख रुपये था और इस फिल्म ने दुनियाभर में 5 करोड़ रुपये कमाए थे.