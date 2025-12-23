अपनी कॉमेडी से हंसाने वाला ये एक्टर, सड़कों पर रहने को मजबूर, हालत देख आंखों में आ जाएंगे आंसू

Tylor Chase viral video : कभी टीवी स्क्रीन पर अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाला सितारा आज सड़कों पर जिंदगी काटने को मजबूर है. हम बात कर रहे हैं मशहूर शो 'Ned's Declassified School Survival Guide' में 'Martin Qwerly' का किरदार निभाने वाले एक्टर टेलर चेज (Tylor Chase) की. खबर आ रही है कि टेलर कैलिफोर्निया की सड़कों पर बेघर होकर घूम रहे हैं और उनकी हालत काफी चिंताजनक है. रिवरसाइड पुलिस डिपार्टमेंट (RPD) के अधिकारियों ने बताया कि वे टेलर को अच्छे से जानते हैं.

पुलिस हर हफ्ते उनसे मिलती है और उनका हाल-चाल लेती है. पुलिस की एक खास टीम, जो बेघर लोगों की मदद करती है, टेलर को रहने के लिए शेल्टर, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और नशा मुक्ति केंद्र (Rehab) भेजने की भी कोशिश कर चुकी है लेकिन टेलर हर बार मदद लेने से मना कर देते हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, "टेलर का व्यवहार पुलिश के साथ बहुत अच्छा है. वे पुलिसवालों के साथ हमेशा अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जब भी उन्हें किसी सुरक्षित जगह ले जाने की बात होती है, तो वे इनकार कर देते हैं. कानूनन, जब तक कोई खुद की या दूसरों की जान के लिए खतरा न हो, हम उसे जबरदस्ती कहीं नहीं ले जा सकते."

वायरल वीडियो ने सबको चौंकाया

सोशल मीडिया पर टायलर के कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें वे काफी कमजोर और अस्त-व्यस्त हालत में दिख रहे हैं. एक वीडियो में जब एक राहगीर ने उनसे पूछा कि क्या वे डिज्नी चैनल से हैं, तो टायलर ने जवाब दिया, "नहीं, मैं निकलोडियन के शो 'नेड्स डिक्लासिफाइड' में था." पुलिस ने जब टेलर को इन वीडियो के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों के वीडियो बनाने से कोई दिक्कत नहीं है.

टायलर की ऐसी हालत देखकर उनके पुराने को-स्टार्स लिंडसे शॉ और डेवोन वर्कहाइजर ने चिंता जताया है. उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि यह खबर सुनकर उनका दिल टूट गया है. वहीं, 'माइटी डक्स' फेम एक्टर शॉन वीस, जो खुद कभी मुश्किल दौर से गुजर चुके हैं, उन्होंने टेलर को एक रिकवरी सेंटर में बेड ऑफर किया है, लेकिन टायलर ने अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया है.