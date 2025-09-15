बीस हजार से शुरू हुई थी फराह खान के शेफ की सैलरी, अब हर महीने कमाते हैं कई सेलिब्रिटीज से ज्यादा

बॉलीवुड की मशहूर फिल्ममेकर फराह खान इन दिनों फिल्मों से ज्यादा अपने कुकिंग व्लॉग्स को लेकर चर्चा में हैं. फराह अपने कुक दिलीप के साथ मिलकर ये व्लॉग्स बनाती हैं और यही जोड़ी अब दर्शकों की फेवरेट बन चुकी है. इन व्लॉग्स में फराह और दिलीप की मस्ती-भरी नोकझोंक फैंस को खूब एंटरटेन करती है. हाल ही में फराह और दिलीप दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी के घर व्लॉग शूट किया. फराह ने उनके आलीशान घर का टूर भी दिखाया और अशनीर की मां से अरबी के पत्तों के पकौड़े और ब्रेड रोल्स बनाना सीखा.

फीस पर मजेदार खुलासा

खाना बनाते समय दिलीप ने बताया कि जब वो पहली बार दिल्ली काम करने आए थे तो उन्हें सिर्फ 300 रुपये मिलते थे. इस पर फराह ने तुरंत चुटकी ली और कहा, “तो मेरे पास जब आए तो सीधे 20,000 से क्यों शुरू किया?” इस पर माधुरी ने हंसते हुए जवाब दिया, “क्योंकि उन्हें पता था आप फराह खान हैं.” फराह ने मजाक में आगे जोड़ा कि अब तो दिलीप की फीस इतनी बढ़ चुकी है कि पूछो ही मत.

सैलरी पर चलता है मजाक

दिलीप अक्सर व्लॉग्स में फराह से अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करते रहते हैं. श्रुति हासन के घर शूट किए गए व्लॉग में श्रुति ने पूछा था कि क्या दिलीप को व्लॉग से एक्स्ट्रा पेमेंट या हिस्सा मिलता है? इस पर फराह ने हामी भरते हुए कहा कि दिलीप उस कमरे में मौजूद सभी लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं. फराह ने ये भी बताया कि वो दिलीप के बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रही हैं. उन्होंने बच्चों को इंग्लिश-मीडियम स्कूल में दाखिल कराया है और उनमें से एक को क्यूलिनरी डिप्लोमा भी दिलवाया है.

सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी

फराह खान ने 2024 में अपने कुकिंग व्लॉग्स की शुरुआत की थी. इस कॉन्सेप्ट में वो अलग-अलग सेलेब्रिटीज के घर जाती हैं और दिलीप के साथ मिलकर नई नई डिशेज बनाना सीखती हैं. हल्की-फुल्की बातचीत और मजेदार माहौल ही इन व्लॉग्स की खासियत है. धीरे-धीरे दिलीप भी फैंस के बीच स्टार बन गए हैं. उनकी इसी पॉपुलैरिटी की वजह से फराह और दिलीप की जोड़ी को हाल ही में 11 सितंबर को मुंबई में हुए यू ट्यूब फैन फेस्ट में भी बुलाया गया. साफ है कि फिल्मों की तरह फराह खान ने डिजिटल दुनिया में भी दर्शकों को हंसी और मनोरंजन का नया तड़का दे दिया है.