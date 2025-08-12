जूनियर एनटीआर के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं वॉर 2, जानें बॉलीवुड में कितने सफल हुए साउथ के सुपरस्टार

वॉर 2 को लेकर लोगों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ साउथ के स्टार जूनियर एनटीआर नजर आने वाले हैं. ट्रेलर में उनका पूरा लुक और स्टाइल बदला हुआ दिखा, जिसे देखकर फैंस हैरान हैं. खास बात ये है कि ट्रेलर में वो ऋतिक को बराबर की टक्कर देते दिख रहे हैं. आपको बता दें वॉर 2, 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. अब देखना ये है कि जूनियर एनटीआर का जादू बॉलीवुड में चलता है या नहीं, क्योंकि पहले भी कई साउथ स्टार्स यहां किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली.

बॉलीवुड में सफल नहीं हो पाए साउथ के ये स्टार

जूनियर एनटीआर से पहले कई साउथ के स्टार बॉलीवुड में कदम रख चुके हैं. साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल, नागार्जुन और रजनीकांत अपने-अपने राज्यों में भगवान की तरह पूजे जाते हैं, लेकिन बॉलीवुड में किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया. मोहनलाल की आग, नागार्जुन की एलओसी कारगिल और रजनीकांत की महागुरु बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रहीं. कुछ समय पहले विजय देवरकोंडा ने भी डेब्यू किया था. उनकी डेब्यू मूवी लाइगर ग्रैंड लेवल पर रिलीज हुई थी मगर वो लोगों को इंप्रेस करने में कामयाब नहीं हो पाए और फ्लॉप साबित हुए. उनसे पहले चिरंजीवी की प्रतिबंध, राम चरण की जंजीर या फिर ममूटी की धरतीपुत्र हो सबने बॉलीवुड में बतौर लीड एक्टर एंट्री की मगर कोई भी सफलता हासिल नहीं कर पाया.

इन फिल्मों ने साफ कर दिया कि जिस जादू से ये सितारे साउथ में दर्शकों का दिल जीतते हैं, वही जादू हिंदी फिल्मों में नहीं चल पाया. ऐसे में देखना होगा वॉर 2 से जूनियर एनटीआर कितना कमाल दिखा पाते हैं.

War 2 में लगेगा ग्लैमर और एक्शन का तड़का

वॉर 2 की बात करें तो इसमें जबरदस्त एक्शन के साथ ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए कियारा आडवाणी हैं. कियारा के बिकिनी सीन्स बहुत वायरल हो रहे हैं. फिल्म में आशुतोष राणा भी नजर आने वाले हैं. इस फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है. अब दो दिन बाद पता चलेगा कि इस फिल्म का हाल कैसा होने वाला है. क्या जूनियर एनटीआर का हाल भी बाकी साउथ के स्टार की तरह होगा या वो सबसे अलग चमकने वाले हैं.