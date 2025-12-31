धुरंधर ने साउथ के इस सुपरस्टार की फिल्म को किया फ्लॉप, 70 करोड़ की फिल्म ने कमाए दो करोड़

साल 2025 बॉक्स ऑफिस के लिए बेहद दिलचस्प रहा. जहां एक तरफ धुरंधर, कांतारा चैप्टर 1, सैयारा, छावा और लोकाह चैप्टर वन जैसी फिल्मों ने उम्मीदों से कहीं ज्यादा कमाई कर रिकॉर्ड बना दिए. वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में बिग बजट फिल्में भी दर्शकों को थिएटर तक खींचने में नाकाम रहीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में रिलीज हुईं करीब 80 परसेंट इंडियन फिल्में फ्लॉप रहीं. इन्हीं में से एक रही मलयालम फिल्म ‘वृषभ'. जिसे साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस नाकामी माना जा रहा है. सुपरस्टार मोहनलाल की मौजूदगी के बावजूद ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ नुकसान झेल बैठी.

2025 की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप

क्रिसमस पर रिलीज हुई मलयालम एपिक ड्रामा वृषभ को शुरुआत से ही एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में प्रमोट किया गया था. फिल्म में मोहनलाल लीड रोल में थे और ये उनके सुपरहिट प्रोजेक्ट L2: Empuraan के बाद आई थी. जिसने मलयालम सिनेमा का इतिहास बदल दिया था. ऐसे में दर्शकों और मेकर्स दोनों की उम्मीदें काफी ज्यादा भी थीं. लेकिन फिल्म की ओपनिंग बेहद खराब रही. पहले दिन भारत में सिर्फ 60 लाख रुपये की कमाई हुई और ओवरसीज में भी लगभग खाली हॉल नजर आए. दूसरे दिन कलेक्शन और गिर गया और वीकेंड तक हालात नहीं सुधरे. छह दिन पूरे होते होते फिल्म ने भारत में सिर्फ 1.5 करोड़ रुपये और विदेशों में करीब 30 हजार डॉलर कमाए. कुल मिलाकर इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन लगभग 2 करोड़ रुपये ही रहा. जबकि फिल्म का बजट करीब 70 करोड़ रुपये बताया गया था. खराब प्रदर्शन के कारण कई थिएटर्स ने हफ्ता पूरा होने से पहले ही फिल्म हटा दी.

फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट

वृषभ का डायरेक्शन नंदा किशोर ने किया है. फिल्म में मोहनलाल ने डबल रोल निभाया है. एक टाइमलाइन में वो राजा बने हैं, जबकि दूसरी टाइमलाइन में एक मॉर्डन बिजनेसमैन का किरदार निभाते हैं. फिल्म में समरजीत लंकेश, नयन सारिका, रागिनी द्विवेदी, अजय और नेहा सक्सेना भी नजर आते हैं. ये फिल्म 25 दिसंबर को मलयालम के साथ साथ तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ में भी रिलीज हुई.