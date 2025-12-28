धुरंधर के शोर के बीच चुपचाप आई और सन्नाटे में फ्लॉप हो गई ये फिल्म, कपिल शर्मा नहीं साउथ के स्टार की ये मूवी

Vrusshabha box office collection day 3: L2: एम्पुरान के साथ मलयालम सिनेमा को अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग और सबसे ज्यादा कलेक्शन देने के कुछ ही महीनों बाद, सुपरस्टार मोहनलाल को अपने करियर की सबसे खराब शुरुआत का सामना करना पड़ा. उनकी लेटेस्ट रिलीज, वृषभ, जो ₹70 करोड़ रुपये के बजट के साथ बनी डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर बहुत खराब नंबरों के साथ खुली और विदेशों में तो लगभग पूरी तरह से फ्लॉप हो गई.

वृषभ बॉक्स ऑफिस अपडेट

वृषभ ने अपने पहले दिन क्रिसमस पर डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ ₹60 लाख की कमाई की. यह देखते हुए कि पहले दिन का कलेक्शन इतना कम था और वह भी छुट्टी के दिन, ट्रेड पंडितों को उम्मीद नहीं थी कि फिल्म किसी भी तरह से रिकवर कर पाएगी और डे-2 और 3 और भी खराब रहे. सैकनिल्क के मुताबिक वृषभ ने दूसरे ₹22 लाख और तीसरे दिन यानी शनिवार को सिर्फ ₹24 लाख कमाए, जिससे तीन दिनों के बाद फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन ₹1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा हो पाया. दुनिया भर में फिल्म ने विदेशों में सिर्फ ₹20 लाख कमाए हैं. यह नंबर कितना खराब है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एम्पुरान ने अपने ओपनिंग डे पर दुनिया भर में ₹65 करोड़ ग्रॉस कमाए थे.

वृषभ के भारी ₹70 करोड़ के बजट को देखते हुए फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप होने वाली है. मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए, यह घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ₹5 करोड़ नेट तक पहुंचने के लिए भी संघर्ष कर सकती है, क्योंकि ज्यादातर थिएटर वीकेंड खत्म होने के बाद इसे दूसरी रिलीज से बदल देंगे. पूरी उम्मीद है कि वृषभ को 90% से ज्यादा का नुकसान होगा, जो मोहनलाल के करियर का सबसे खराब प्रदर्शन होगा.

मोहनलाल के करियर की सबसे बुरी फिल्म वृषभ



नंदा किशोर की लिखी और उनके डायरेक्शन में बनी वृषभ में मोहनलाल डबल रोल में हैं, जो दो अलग-अलग समय की कहानियों को दिखाते हैं, जिसमें वह एक मध्ययुगीन राजा और एक आधुनिक बिजनेसमैन का किरदार निभाते हैं. फिल्म में समरजीत लंकेश, नयन सारिका, रागिनी द्विवेदी, अजय और नेहा सक्सेना भी हैं. वृषभ 25 दिसंबर को मलयालम, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ में रिलीज हुई थी.