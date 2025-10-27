विज्ञापन

इमरान हाशमी ने की मुस्लिम दर्शकों से अपनी फिल्म देखने की अपील, बोले- ये पूरी तरह न्यूट्रल और बैलेंस्ड

इमरान हाशमी की नई फिल्म ‘हक’ का ट्रेलर हाल ही में लॉन्च हुआ, जहां एक्टर ने खुलकर बताया कि इस फिल्म को करते वक्त उन्हें एक मुसलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ा.

इमरान हाशमी ने कहा मुस्लिम दर्शकों को उनकी फ़िल्म ‘हक’ जरूर देखनी चाहिए
नई दिल्ली:

इमरान हाशमी की नई फिल्म ‘हक' का ट्रेलर हाल ही में लॉन्च हुआ, जहां एक्टर ने खुलकर बताया कि इस फिल्म को करते वक्त उन्हें एक मुसलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ा. ट्रेलर लॉन्च के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या एक मुस्लिम होने के नाते ऐसी फिल्म करते वक्त कोई ज्यादा जिम्मेदारी महसूस होती है, तो इमरान ने साफ कहा, “पहली बार मुझे एक मुसलमान का नजरिया भी लेकर आना पड़ा.” इमरान ने कहा, “फिल्म का जो सब्जेक्ट है, वो एक लैंडमार्क केस पर बेस्ड है. उस वक्त पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया था, एक तरफ धर्म और निजी आस्था का पहलू था, दूसरी तरफ संविधान और सेक्युलर राइट्स का. मुझे देखना था कि डायरेक्टर और राइटर ने इसे कितना बैलेंस तरीके से दिखाया है, कहीं फिल्म का नजरिया बायस्ड तो नहीं है.”

उन्होंने आगे कहा कि उन्हें लगा फिल्म पूरी तरह न्यूट्रल और बैलेंस्ड है. “मुझे लगता है जब लोग फिल्म देखकर बाहर आएंगे, तो उन्हें ये बहुत संतुलित लगेगी. और जो चीज सबसे ज्यादा उभरकर आती है, वो है कि ये एक प्रो-वुमन फिल्म है. इसमें एक सोशल अवेयरनेस है और मेरी कम्युनिटी के लिए भी ये एक अहम फिल्म है. एक लिबरल मुस्लिम के नजरिए से मुझे लगा कि ये बहुत ईमानदारी से बनाई गई है.”

इमरान ने फिल्म की टीम की तारीफ करते हुए कहा कि, “पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है. मुझे लगता है कि मुस्लिम दर्शकों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए क्योंकि वो इससे एक अलग तरह से जुड़ेंगे.” उन्होंने निर्देशक के बारे में भी बात की, “जब फिल्म मेरे पास आई थी, तो मैं चाहता था कि इसे जरूर करूं. क्योंकि एक्टर के तौर पर ये आसान रोल नहीं था. अब्बास का किरदार बहुत ग्रे है, न पूरी तरह सही, न पूरी तरह गलत. ये फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है. दोनों पक्ष अपने-अपने तरीके से सही हैं. ऐसे में मेरे लिए ये रोल निभाना एक चैलेंज था.”

इमरान ने कहा कि इस तरह के किरदार करने से उन्हें एक कलाकार के तौर पर ग्रो करने का मौका मिलता है, “मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे ‘हक' जैसी फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला. ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक बातचीत की शुरुआत है.” फिल्म ‘हक' को लेकर सोशल मीडिया पर पहले से ही चर्चा तेज है. ट्रेलर में इमरान का नया अवतार और गंभीर टोन दर्शकों को खासा पसंद आ रहा है. फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

