साउथ की दृश्यम 3 बनी विजय सेतुपति की ये फिल्म, 700 से ज्यादा सिनेमाघरों में हुई रिलीज

1 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई विजय सेतुपति स्टारर फिल्म ‘बत्त्था' को दर्शकों से लगातार सराहना मिल रही है. दर्शकों की बढ़ती मांग को देखते हुए, निर्माताओं ने अब फिल्म की सिनेमाघरों में पहुंच का विस्तार उत्तर भारत के प्रमुख बाजारों तक कर दिया है, जिनमें मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, नोएडा और अन्य क्षेत्र शामिल हैं. इसके साथ ही, देशभर के दर्शक अब इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देख सकते हैं. ‘बत्त्था' अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 के साथ रिलीज हुई है.

700 सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म

अपनी स्थिर थिएट्रिकल रन को जारी रखते हुए, ‘बत्त्था' फिलहाल देशभर के लगभग 700 सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो रही है. फिल्म की दिलचस्प कहानी, दमदार अभिनय और निर्देशन के विशिष्ट अंदाज ने दर्शकों से मिल रही उत्साहजनक प्रतिक्रिया में अहम योगदान दिया है. उत्तर भारतीय बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाकर, फिल्म का उद्देश्य अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचना और रिलीज के बाद से मिले उत्साह को आगे बढ़ाना है.

विजय सेतुपति और एटली एक साथ

‘बत्त्था' विजय सेतुपति और एटली को ‘जवान' की सफलता के बाद एक बार फिर साथ भी लाती है. दमदार कहानी और व्यापक दर्शक अपील वाली फिल्मों को समर्थन देने के लिए पहचाने जाने वाले मुराद खेतानी ने धीरे-धीरे सिने1 स्टूडियोज को महत्वाकांक्षी और व्यावसायिक रूप से प्रेरित सिनेमा से जुड़े एक प्रतिष्ठित बैनर के रूप में स्थापित किया है. ‘बत्त्था' इस सफर में एक और कदम है, जो देशभर की प्रतिभाओं को एक साथ लाते हुए फिल्म को भाषाई सीमाओं से परे ले जाती है. विजय सेतुपति के मुख्य भूमिका में होने और साई अभ्यंकर के संगीत के साथ, यह प्रोजेक्ट रचनात्मक प्रतिभाओं का एक प्रभावशाली संगम प्रस्तुत करता है.

स्टार स्टूडियो18 और एटली द्वारा प्रस्तुत, सिने1 स्टूडियोज और ए फॉर एप्पल स्टूडियोज के बैनर तले निर्मित ‘बत्त्था' के निर्माता आलोक जैन, अजीत अंधारे, मुराद खेतानी और प्रिया एटली हैं. यह फिल्म अब देशभर के सिनेमाघरों में सफलतापूर्वक प्रदर्शित हो रही है.

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