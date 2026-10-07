धुरंधर 2, बॉर्डर 2 और मिर्जापुर से छोटी होगी रजनीकांत की ‘जेलर 2’, देखने के लिए खर्च करने होंगे इतने घंटे

रजनीकांत एक बार फिर ‘जेलर 2' में अपने आइकॉनिक किरदार मुथुवेल पांडियन उर्फ टाइगर के रूप में वापसी करने के लिए तैयार हैं. नेल्सन दिलीप कुमार के निर्देशन में बनी यह मोस्ट अवेटेड फिल्म सेंसर की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है और 15 अक्टूबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ‘जेलर 2' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) से U/A 16+ सर्टिफिकेट मिला है. फिल्म को रिलीज से कुछ दिन पहले यह सर्टिफिकेट मिला है, जिससे दर्शकों के बीच इसके लिए उत्सुकता और बढ़ गई है.

कितनी लंबी होगी ‘जेलर 2'

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की अवधि 165 मिनट यानी पौने तीन घंटे होगी. यानी रजनीकांत की ‘जेलर 2' धुरंधर 2, बॉर्डर 2 और मिर्जापुर से छोटी रहने वाली है. रिलीज की तारीख नजदीक आने के साथ ही मेकर्स ने फिल्म का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर भी जारी कर दिया है, जिसमें मुथुवेल पांडियन की अगली कहानी की झलक देखने को मिली है.

नेल्सन दिलीप कुमार द्वारा लिखे और डायरेक्ट किये गए फिल्म ‘जेलर 2' में पहली फिल्म के कई कलाकार वापसी कर रहे हैं, जिनमें राम्या कृष्णन, योगी बाबू और मिर्ना शामिल हैं. इसके अलावा फिल्म में एसजे सूर्या, विद्या बालन, सूरज वेंजारामूडु, मिथुन चक्रवर्ती, अन्ना राजन और जतिन सरना अहम भूमिका में नजर आएंगे.

फिल्म में मोहनलाल और शिवा राजकुमार भी स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगे. हालांकि यह दोनों कलाकार 2023 में रिलीज हुई पहली ‘जेलर' का भी हिस्सा थे. इसी के साथ इस बार फिल्म में विजय सेतुपति भी एक खास अंदाज में नजर आएंगे.

2023 की बड़ी हिट फिल्म

गौरतलब है कि वर्ष 2023 में रिलीज हुई पहली ‘जेलर' साल की सबसे बड़ी तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल रही थी और बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था. अब रजनीकांत की टाइगर के रूप में वापसी और पहले से भी बड़े स्टारकास्ट के साथ ‘जेलर 2' से काफी उम्मीदें हैं.

अनिरुद्ध रविचंदर एक बार फिर फिल्म का म्यूजिक दे रहे हैं. विजय कार्तिक कन्नन ने सिनेमैटोग्राफी संभाली है, जबकि आर. निर्मल फिल्म के एडिटर हैं. डीआरके किरण प्रोडक्शन डिजाइनर हैं और चेतन डिसूजा ने एक्शन कोरियोग्राफी की है.

कब रिलीज होगी ‘जेलर 2'

कलानिधि मारन के प्रोडक्शन में सन पिक्चर्स के बैनर तले बनी ‘जेलर 2' 15 अक्टूबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसी के साथ फिल्म की रिलीज से पहले मेकर्स खास ‘जेलर 2 सुपर शो' भी लेकर आ रहे हैं, जो 9 अक्टूबर से सन नेक्स्ट पर स्ट्रीम होगा.

फिलहाल U/A 16+ सर्टिफिकेट, करीब पौने तीन घंटे की अवधि और दमदार स्टारकास्ट के साथ ‘जेलर 2' अब मुथुवेल पांडियन को एक बार फिर बड़े पर्दे पर लाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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