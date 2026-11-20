हिंदी सिनेमा में 90 के दशक में जैकी श्रॉफ और जूही चावला की जोड़ी ने पर्दे पर कई यादगार फिल्में दी. दोनों की ऑनलाइन केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आती थी. जूही की सादगी और जैकी श्रॉफ का अंदाज लोगों का दिल जीत लेता था. इन्हीं में से एक है फिल्म 'बंदिश' का गाना जो साल 1996 में आई थी, इसका गाना 'बोले मेरा कंगना तेरे बिना सजना', जिसमें दोनों की ऑनलाइन केमिस्ट्री देखने को मिली थी. कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज ने इस गाने को और भी खास बना दिया. ये गाना प्यार में जुदाई और अपनी प्रेमी के इंतजार के दर्द को बयां करता है. यही वजह है कि आज भी 90s के म्यूजिक लवर्स को पुरानी यादों में ले जाता है.

1996 में रिलीज हुई थी फिल्म 'बंदिश'

गाना 'बोले मेरा कंगना तेरे बिना सजना' साल 1996 में रिलीज हुई फिल्म 'बंदिश' का है. फिल्म का डायरेक्शन और प्रोडक्शन प्रकाश झा ने किया था. फिल्म में जैकी श्रॉफ, जूही चावला, शिल्पा शिरोडकर और परेश रावल ने भी अभिनय किया था. फिल्म में जैकी श्रॉफ ने डबल रोल प्ले किया था. फिल्म की कहानी में रोमांस, एक्शन और इमोशनल ट्रैर देखने को मिलते हैं. जैकी श्रॉफ ने फिल्म में राम गुलाम और किशन का किरदार निभाया था और रहानी इन्हीं दोनों के इर्द-गिर्द घूमते हुए आगे बढ़ती है. फिल्म में जूही चावला ने कांता का किरदार निभाया था.

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8 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया गाना, आज भी है पसंदीदा

'बोले मेरा कंगना तेरे बिना सजना' गाने का संगीत आनंद मिलिंद ने तैयार किया था और इसके बोल समीर ने लिखे थे. जिसे कुमार सानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज से सजाया था. गाने के वीडियो में जूही और जैकी की केमिस्ट्री देखते ही बनती है. गाने को लोगों ने कितना पसंद किया इसका अंदाजा यूट्यूब व्यूज देखकर लगाया जा सकता है. टिप्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसके वीडियो को 8 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. फिल्म के साउंडट्रैक की बात करें तो इसमें 'बोले मेरा कंगना' के अलावा फिल्म के एल्बम में 'मैंने अपना दिल दे दिया' और 'मैं हो गई अठारह साल की' जैसे गाने भी शामिल थे. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खासा कमाल नहीं कर पाई थी. लेकिन फिल्म के रोमांटिक गानों ने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई.

फिल्म की कहानी

फिल्म 'बंदिश' की कहानी कांता (जूही चावला) और राम गुलाम (जैकी श्रॉफ) के प्यार से शुरू होती है. दोनों एक - दूसरे से शादी करने वाले होते हैं, लेकिन तभी उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है कि सब कुछ बिखर जाता है. राम गुलाम एक मिशन पर जाता है और वो वहीं पर अचानक गायब हो जाता है. उसकी तलाश में कांता मुंबई पहुंचती है. वहीं पर कहानी में किशन की एंट्री होती है, जो राम गुलाम का हमशक्ल है, लेकिन वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा होता है. जैकी श्रॉफ ने फिल्म में राम गुलाम और किशन, का डबल रोल प्ले किया था.