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Toxic Movie Review In Hindi: सिनेमाघरों में रिलीज हुई टॉक्सिक, जानें कैसी है यश, कियारा, नयनतारा, तारा और रुक्मणि की मूवी

Toxic Review In Hindi: टॉक्सिक मूवी सिनेमाघरों में 26 अगस्त को रिलीज हो गई है, जिसमें यश, कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया और रुक्मणि वसंत लीड रोल में नजर आ रहे हैं. 

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Toxic Movie Review In Hindi: सिनेमाघरों में रिलीज हुई टॉक्सिक, जानें कैसी है यश, कियारा, नयनतारा, तारा और रुक्मणि की मूवी
Toxic Review In Hindi यश की टॉक्सिक का रिव्यू हिंदी में 
नई दिल्ली:

Toxic Review In Hindi: यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक द फेयरीटेल फॉर ग्रोनअप्स 26 अगस्त को वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म में यश के अलावा कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया और रुक्मणि वसंत लीड रोल में नजर आ रहे हैं. जबकि निर्देशन गीतू मोहनदास ने फिल्म को डायरेक्ट किया है. फिल्म कई महीनों से पोस्टपोन हो रही थी, जिसके बाद अब दुनियाभर में कन्नड़ और अग्रेजी के अलावा हिंदी, तमिल और तेलुगू भाषा में भी फिल्म को रिलीज कर दिया गया है. तो आइए आपको बताते हैं कि कैसी है यश की एक्शन से भरपूर टॉक्सिक द फेयरीटेल फॉर ग्रोनअप्स मूवी. 

टॉक्सिक की कहानी

टॉक्सिक की शुरुआत कियारा आडवाणी और उसके बेटे के साथ शुरू होती है, जिसका पिता बहुत ही खतरनाक है. फिर कहानी 1947 में पहुंचती है और गोवा की गैंगवार सामने आती है. इसके बाद नयनतारा की धांसू एंट्री देखने को मिलती है. फिल्म में वह राया (यश) की बहन के किरदार में नजर आ रही हैं. इसी के साथ यश की एंट्री भी एक्शन सीन के साथ होती है, जो राया के किरदार में हैं. फिल्म की शुरुआत ही एक्शन और सिर्फ एक्शन से देखने को मिलती है. 

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