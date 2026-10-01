'राइज एंड फॉल 2' में 'पेंटहाउस के प्रधानमंत्री' बने तेज प्रताप यादव, शहजाद पूनावाला पर भड़कीं प्रियंका चाहर चौधरी

राजनीति के मैदान के बाद अब तेज प्रताप यादव रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में अपना गेम खेलते नजर आ रहे हैं. शो में तेज प्रताप कभी हाथ में बांसुरी लिए दिखाई देते हैं, तो कभी रेड रूम में डांस करते हुए माहौल को मजेदार बनाते हैं. वहीं, गेम के दौरान उनके फैसले भी लगातार चर्चा में हैं. वह अपने साथी कंटेस्टेंट्स मनीष कश्यप और काजल राघवानी का साथ देते नजर आए, लेकिन प्रियंका चाहर चौधरी के एक सवाल ने उन्हें अपने फैसले पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया.

पहले 'अल्टीमेट रूलर' बने तेज प्रताप यादव

प्रियंका ने जब तेज प्रताप से मनीष कश्यप को सपोर्ट करने की वजह पर सवाल किया, तो तेज प्रताप को मनीष की पुरानी बात याद आ गई. उन्होंने कहा, ''बिहार में मेरे भाई के खिलाफ बोलता है.'' 'असली या नकली' चैलेंज के दौरान तेज प्रताप को प्रियंका को रेस से बाहर करने का मौका मिला और उन्होंने ऐसा किया. इसके बाद चैलेंज के फाइनल राउंड में उनका मुकाबला इरीना रुदाकोवा से हुआ. पेट्रोल चैलेंज में भी तेज प्रताप ने 6 लीटर असली पेट्रोल हासिल किया और इरीना को पीछे छोड़ते हुए वह 'राइज एंड फॉल सीजन 2' के पहले 'अल्टीमेट रूलर' बने.

शो में सफर के बारे में बात करते हुए तेज प्रताप ने अपने अंदाज में कहा, ''इस पेंटहाउस का प्रधानमंत्री बन गया हूं.'' अब आने वाले एपिसोड में तेज प्रताप अपने गेम को किस तरह आगे बढ़ाते हैं और बदलते समीकरणों के बीच किन कंटेस्टेंट्स का साथ देते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा. 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में टावर में रूलर गेम को कंट्रोल करते हैं, जबकि वर्कर्स अपनी स्थिति बदलकर ऊपर आने की कोशिश करते हैं.

ये भी पढ़ें- यूपी के मऊ के कंटेस्टेंट ने गाया कुमार सानू का 33 साल पुराना गाना, खुद स्टेज पर आ गए 90s मैलोडी किंग, फैंस हुए मंत्रमुग्ध

प्रियंका चाहर चौधरी और शहजाद पूनावाला की टक्कर

शहजाद पूनावाला राइज एंड फॉल 2 के चर्चित कंटेस्टेंट बने हुए हैं. वहीं हाल ही में उनकी टीवी की नागिन यानी प्रियंका चाहर चौधरी से बहस देखने को मिली. दरअसल, प्रियंका ने जहां शहजाद को मैन चाइल्ड कहा तो वहीं शहजाद ने पलटवार करते हुए उन्हें गोल्ड डिगर कह दिया. इसके बाद प्रियंका भड़क गईं और कहा- आप लोगों से पता चला कि हर पार्टी से पिट कर निकला है और यहां भी पिट गया. सोचो इस बंदे की क्या इज्जत है. मुझसे भी थप्पड़ खाएगा ये.

कहां देख सकते हैं राइज एंड फॉल सीजन 2

'राइज एंड फॉल' का दूसरा सीजन 26 सितंबर से स्ट्रीम हो रहा है और इस सीजन को पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं. 'राइज एंड फॉल सीजन 2' प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर पर उपलब्ध है. नए एपिसोड रोजाना दोपहर 12 बजे स्ट्रीम किए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें- दोस्त की शादी पर खूब बजता है ये 24 साल पुराना गाना, बनने में लगे 8 साल, उदित नारायण की आवाज ने बनाया कल्ट