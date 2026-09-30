राइज एंड फॉल में बंसी बजाते दिखे तेज प्रताप यादव, जैसे ही कमरे में आई लड़की बोले- गोपी आ गई

भोजपुरी बवाल में सुर्खियां बटोरने के बाद अब तेज प्रताप 'राइज एंड फॉल' को लेकर सुर्खियों में हैं. तेजप्रताप जाने अनजाने कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं. अब फिलहाल जो उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में तेज प्रताप बेड रूम में बैठे बंसी बजाते नजर आ रहे हैं और वहां उनके साथ करण पटेल और दूसरे कंटेस्टेंट भी मौजूद थे. तेज प्रताप अपनी धुन में मगन बांसुरी बजा रहे थे. इतने में वहां एक फीमेट कंटेस्टेंट एंट्री लेती है और उसे देखते ही तेज प्रताप कहते हैं लो गोपी आ गई. ये सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं.

सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा, ऑरा है आपका, क्या कमाल का टैलेंट है. एक ने अनन्या पांडे का वीडियो शेयर कर लिखा, गोपी आ गई. एक ने तेज प्रताप यादव को शरारती कहा. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, वे बहुत ही नैचुरल हैं. एक कमेंट था, तेज प्रताप यादव जीतने वाले हैं, वो इस शो को खूब इंजॉय कर रहे हैं.

कब शुरू हुआ राइज एंड फॉल?

बता दें कि 'राइज एंड फॉल का सीजन 2' 26 सितंबर को शुरू हुआ था. प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहे इस शो को वीरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं. इस शो में स्वरा भास्कर, प्रियंका चहर चौधरी, करण पटेल, गौतम गुलाटी, तेज प्रताप यादव, सारा गुरपाल, निहारिका तिवारी, कायरा अनु, राज ग्रोवर, मनीष कश्यप, अनीष भगत, इरीना रुदाकोवा बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुए हैं.

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