बेटे की रहस्यमय मौत और वो 13 दिन! संजय कपूर की मां ने किया बहू प्रिया कपूर की साजिश का पर्दाफाश

Sunjay Kapur Case Updates: करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर के निधन को आधा साल हो चुका है, लेकिन उनके जाने के बाद शुरू हुआ उनकी 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति पर विवाद अभी तक चल रहा है. संजय कपूर की इस अपार संपत्ति पर तीन ग्रुप आमने-सामने हैं. एक तरफ संजय की मां-बहन, दूसरी तरफ उनकी पत्नी प्रिया कपूर और तीसरी ओर उनकी एक्स वाइफ करिश्मा कपूर. तीनों ही इस संपत्ति पर अपना-अपना हक जमा रहे हैं. अब इस मामले में एक और नया मोड़ आया है. संजय की मां रानी कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक नया मुकदमा दायर किया है. इस मुकदमे में रानी कपूर फैमिली ट्रस्ट की वैधता को चुनौती दी गई है. इसमें संजय की आखिरी पत्नी प्रिया कपूर पर आरोप भी लगाए गए हैं.

संजय कपूर की मां के क्या है आरोप?

संजय कपूर की मां रानी कपूर 80 साल की हैं. उन्होंने अपनी बहू प्रिया पर आरोप लगाया है कि उन्होंने संजय को हेराफेरी करने के लिए उकसाया और उन्हें धोखा दिया. यहां तक कि अपने नाम से बने रानी कपूर फैमिली ट्रस्ट को भी धोखाधड़ी करार दिया है. याचिका में आरोप है कि प्रिया ने अन्य लोगों के साथ मिलकर रानी कपूर को संपत्ति से वंचित करने की साजिश रची थी. रानी का दावा है कि उनके बेटे की मौत 'रहस्यमय परिस्थितियों' में हुई है. संजय की मां ने कोर्ट में बताया कि उनके बेटे की मौत के बाद उनकी बहू प्रिया ने कई अवैध काम किए. संजय की मां ने दावा किया है कि उनके बेटे की मौत के बाद 13 दिनों की शोक अवधि में सोना ग्रुप पर कब्जा हासिल करने के लिए काम किया गया.

करिश्मा कपूर को भी मिला अल्टीमेटम

दूसरी तरफ बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर अपने एक्स हसबैंड के जाने के बाद अपने बच्चों के हक के लिए लड़ रही हैं. संजय के करिश्मा से दो बच्चे हुए थे. साल 2016 में करिश्मा और संजय का तलाक हो गया था. पिता की संपत्ति में हक पाने के लिए करिश्मा कपूर के बच्चे भी कोर्ट का दरवाजा बार-बार खटखटा रहे हैं. बीती 16 जनवरी को कोर्ट ने भी करिश्मा को एक नोटिस जारी किया था. यह नोटिस प्रिया कपूर की उस याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने करिश्मा से कोर्ट में संजय और उनके तलाक के समझौते की प्रमाणित कॉपी जमा करने को कहा है. इस पर करिश्मा को दो हफ्ते में जवाब देना है.

