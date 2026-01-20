विज्ञापन

SRK की बहन शहनाज की तस्वीरें जीत रही हैं दिल, फैंस बोले- बॉलीवुड में होतीं तो होतीं सबसे बड़ी स्टार

शाहरुख खान की बहन शहनाज लालारुख की सादगी ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. वायरल हो रही इन 5 तस्वीरों में से तीसरी फोटो देख फैंस उन्हें 'बॉलीवुड क्वीन' बता रहे हैं. देखिए किंग खान की बहन की अनदेखी झलक.

कौन हैं शहनाज लालारुख?
नई दिल्ली:

Shah Rukh Khan Sister Shahnaz Viral Photos: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं. दिल्ली की गलियों से निकलकर मुंबई की चकाचौंध तक, शाहरुख ने अपनी मेहनत, लगन और टैलेंट से एक अलग पहचान बनाई है. लेकिन उनके इस चमकते करियर के पीछे एक इमोशनल कहानी भी छुपी है- उनकी बहन शहनाज लालारुख खान (Shahnaz Lalarukh Khan) से जुड़ी. आज हम आपको इस पोस्ट में शाहरुख की बहन शहनाज की खूबसूरत तस्वीरें भी दिखाएंगे और साथ ही उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें भी बताएंगे. 

शाहरुख की परवरिश दिल्ली में हुई, जहां वह अपने माता-पिता मीर ताज मोहम्मद खान और लतीफ फातिमा के साथ रहते थे. उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे और मां सामाजिक कार्यों से जुड़ी थीं. 

शाहरुख का अपनी बहन शहनाज के साथ बहुत गहरा रिश्ता है. शहनाज, शाहरुख से उम्र में बड़ी हैं, लेकिन जब उनके माता-पिता का निधन हुआ, तो वह गहरे सदमे में चली गईं और मानसिक रूप से अस्थिर हो गईं. शाहरुख ने उस दौर में न केवल खुद को संभाला, बल्कि अपनी बहन का भी पूरा ध्यान रखा. 

वह उन्हें अपने साथ मुंबई ले आए और आज भी शहनाज उनके साथ ही 'मन्नत' में रहती हैं. शाहरुख ने कई इंटरव्यूज़ में बताया है कि बहन की हालत ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. शाहरुख ने बताया कि उन्होंने बहन को कभी किसी संस्था में नहीं भेजा, बल्कि हमेशा फैमिली के साथ रखने का फैसला किया.

करियर की बात करें तो शाहरुख ने टीवी शो 'फौजी' से शुरुआत की और फिल्म 'दीवाना' (1992) से बॉलीवुड में कदम रखा. बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया.

हाल ही में शाहरुख को फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला है. यह इतने साल के करियर में शाहरुख का पहला नेशनल अवार्ड था. शादी की बात करें तो शाहरुख ने अपनी बचपन की दोस्त गौरी खान से शादी की, जो आज इंटीरियर डिजाइनर और निर्माता हैं. उनके तीन बच्चे हैं- आर्यन, सुहाना और अबराम.

