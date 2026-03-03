44 स्कूल, 9वीं और 10वीं के सारे बच्चे, अब रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की जिम्मेदारी- स्टारी जोड़ी का शादी के बाद बड़ा फैसला

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने हाल ही में अपनी शादी के बाद तेलंगाना के थुम्मनपेट में स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप पहल की घोषणा की है. कपल नागरकुरनूल जिले के अचम्पेट डिवीजन में विजय के होमटाउन गए, जहां उन्होंने जरूरतमंद लोगों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने का अपना वादा शेयर किया. उनके इस कदम का लोकल कम्युनिटी के लोगों ने स्वागत किया जो इस घोषणा को देखने और इस मौके का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे.

देवरकोंडा चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए दी जाने वाली ये स्कॉलरशिप, इलाके के 44 सरकारी स्कूलों में क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचाएंगी. इसका मुख्य मकसद पैसे की दिक्कतों का सामना कर रहे टीनएजर्स की मदद करना और उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए हिम्मत देना है, खासकर जब वे स्कूल की जरूरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों.

घोषणा के दौरान, विजय ने सीधे तेलुगु में गांव वालों से बात की और स्कॉलरशिप प्रोग्राम की खास बातें बताईं. इस सपोर्ट का कम्युनिटी के लोगों और उनके अपने परिवार ने तालियां बजाकर स्वागत किया, जिसमें उनकी मां माधवी भी शामिल थीं, जो इस कदम से बहुत खुश थीं.

रश्मिका मंदाना और भाई आनंद देवरकोंडा इवेंट के दौरान विजय के साथ खड़े रहे और अपना सपोर्ट दिखाया. गांववालों ने भी जोश के साथ जवाब दिया, जो गर्व की भावना और बच्चों की भलाई का ध्यान रखने के परिवार के फैसले को दिखाता है.

थुम्मनपेट की विजिट में कुछ दूसरी रस्में भी शामिल थीं, जिसमें रश्मिका-विजय ने अपने होमटाउन में अपने नए घर पर सत्यनारायण व्रत पूजा की. विजय देवरकोंडा ने कसम खाई कि वह और उनका परिवार अक्सर गांव आएंगे और गांव की बेहतरी के लिए काम करेंगे.

रश्मिका और विजय ने 26 फरवरी को उदयपुर में ITC मोमेंटोस में अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी की. कपल 4 मार्च को इंडस्ट्री के साथियों और पॉलिटिकल लीडर्स के लिए हैदराबाद में एक रिसेप्शन होस्ट करने का प्लान बना रहा है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि यह इवेंट सिर्फ इनविटेशन पर होगा और परिवार के लिए प्राइवेसी की रिक्वेस्ट की गई है.

