Sunjay Kapur 30000 Crore Property Dispute: जानें 2016 में करिश्मा ने संजय कपूर पर लगाए थे क्या-क्या आरोप

एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और उनके पूर्व दिवंगत पति संजय कपूर से जुड़ा विवाद एक बार फिर चर्चा में है. संजय कपूर की संपत्ति को लेकर चल रही कानूनी कार्यवाही के बीच करिश्मा कपूर द्वारा लगाए गए घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना के पुराने आरोप दोबारा सामने आ गए हैं. ये आरोप करिश्मा ने अपने तलाक के दौरान बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर घरेलू हिंसा याचिका में लगाए थे. करिश्मा ने अपनी अर्जी में शादी के दौरान हुए कई ऐसे घटनाक्रमों का जिक्र किया था, जिन्हें उन्होंने फिजिकल और मेंटल टार्चर बताया. इनमें सबसे चौंकाने वाला आरोप जुलाई 2010 की एक घटना से जुड़ा है.

यूके ट्रिप कैंसल करने से नाराज थे संजय कपूर

करिश्मा के मुताबिक, वह और संजय अपने रिश्ते को बचाने के लिए यूके ट्रिप पर जाने वाले थे, लेकिन उनका चार महीने का बेटा बीमार पड़ गया, जिस वजह से ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी. करिश्मा का आरोप था कि इस बात पर संजय नाराज हो गए और बीमार बेटे और पत्नी को छोड़कर पोलो मैच खेलने के लिए यूके चले गए, जहां उन्हें प्रिंस विलियम के साथ पोलो खेलना था.

करिश्मा ने यह भी आरोप लगाया कि जब वह बाद में यूके पहुंचीं, तो संजय देर रात तक बाहर रहते और सुबह बेटे के 6 बजे के फीड टाइम पर लौटते थे. अभिनेत्री ने शादी से पहले और शादी के तुरंत बाद के अनुभवों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि शादी से पहले संजय के पिता ने उनकी मां को रुला दिया, जिसके बाद वह शादी तोड़ना चाहती थीं, लेकिन परिवार ने इसे एक छोटी घटना बताकर उन्हें मना लिया.

हनीमून पर किया गया अपमानित

करिश्मा ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि हनीमून पर जाने से पहले उन्हें अपमानित किया गया, जब संजय ने अपने जीजा के साथ बैठकर यह हिसाब लगाया कि वह दौलत के मामले में कितनी कीमत रखती हैं. इसके अलावा, प्रेग्नेंसी के बाद एक ड्रेस न पहन पाने पर संजय द्वारा अपनी मां से यह कहने का आरोप भी लगाया कि, “इसे एक थप्पड़ क्यों नहीं मार देतीं”, और यह भी दावा किया कि सास ने इसका विरोध नहीं किया.

पब्लिसिटी के लिए की शादी

अदालत में दिए गए दस्तावेज में करिश्मा ने यह भी कहा कि संजय कपूर, जिनका उस समय करीब 5200 करोड़ रुपये का बिजनेस साम्राज्य बताया गया था, ने उनसे पब्लिसिटी के लिए शादी की. उनके मुताबिक, उन्हें 'ट्रॉफी वाइफ' की तरह दिल्ली के हाई-सोसायटी सर्कल में दिखाया जाता था. बता दें कि संजय कपूर ने दिसंबर 2015 में करिश्मा से क्रूरता के आधार पर तलाक की अर्जी दी थी. दोनों का तलाक 2016 में हो गया. उनके दो बच्चे हैं- समायरा और कियान. संजय कपूर का निधन 12 जून 2025 को लंदन में पोलो खेलते समय हुआ था.